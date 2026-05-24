Latinex observa con interés la apertura económica de Venezuela

La presidenta ejecutiva de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), Olga Cantillo, señaló que la apertura económica que comienza a experimentar Venezuela podría generar nuevas oportunidades de integración financiera y comercial en la región, con Panamá como un actor clave.

Cantillo explicó que, aunque el proceso aún está marcado por incertidumbre, la reducción de restricciones abre un espacio para evaluar posibles vínculos con el mercado venezolano.

“Ahora que Venezuela está cambiando su cuestión, se abre la posibilidad. Está en la mesa. A medida que vaya bajando la incertidumbre y se vaya regulando cómo se va a manejar cada sector, veremos oportunidades”, afirmó la presidenta ejecutiva de Latinex durante un encuentro con periodistas.

Cantillo destacó que el petróleo sigue siendo el eje central de la economía venezolana, pero subrayó que el verdadero potencial estará en la diversificación hacia otros sectores productivos.

“En la medida que se enfoquen en regular y ordenar cómo se manejarán los diferentes sectores, ahí veremos oportunidades por la presencia de venezolanos en Caracas y también de empresas. Venezuela será otra potencia”, agregó.

Desde la perspectiva de Latinex, Panamá podría convertirse en un puente estratégico para canalizar inversiones y facilitar la participación de empresas venezolanas en los mercados internacionales.

La posición geográfica del país, su plataforma logística y su sistema financiero sólido lo colocan en ventaja para acompañar este proceso de reapertura.

Cantillo enfatizó que la integración regional es un objetivo compartido y que, si Venezuela logra estabilizar su marco regulatorio y generar confianza, el mercado latinoamericano podría beneficiarse de un nuevo dinamismo.

“La clave estará en cómo se maneje la transición y en la capacidad de generar reglas claras que permitan atraer capital y empresas con visión de largo plazo”, concluyó.