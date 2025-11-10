Más de 11,000 artesanos fortalecen su economía con certificación

La formalización laboral de los artesanos en Panamá se ha convertido en un motor clave para dinamizar su economía y la venta de productos autóctonos, declaró Davinia de Mares, directora Nacional de Artesanía del Ministerio de Cultura (MiCultura). De Mares recordó que a través de la Ley 11 de 2011, que crea esta dirección y define al artesano como “aquel que trabaja con sus propias manos”, se busca transformar una actividad tradicionalmente familiar en una fuente de ingresos estable y protegida. Enfatizó que el proceso de acreditación es la puerta de entrada para que los creadores de manualidades, bisutería, alfarería y cerámica generen ingresos de forma más segura.

Certificación

Precisamente, el camino hacia la formalidad inicia con las jornadas de acreditación, donde los aspirantes al carné de artesano reciben inducciones sobre la definición de artesano y artesanía, demostrando su técnica manual. Una vez certificados, pasan a formar parte del Registro Nacional de Artesanos, que actualmente suma más de 11,000 personas y la cifra continúa en aumento. “Hemos ido viendo y viviendo esta evolución del artesano y cómo pasa de uno a otro. Justamente nuestro trabajo es poder garantizar en ese camino, en esa evolución, que no se quede allí, dándole su lugar, aportando ideas, protegiéndolo a través de la Ley de Artesanía,” señaló de Mares.

Beneficios

La formalización va más allá de un simple carné; otorga una serie de beneficios que buscan consolidar la artesanía como un empleo formal del que dependen muchas familias. Los artesanos certificados tienen derecho a un porcentaje de descuento en el Itbms (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios). Facilidad para la adquisición de maquinaria importada y utensilios necesarios para el desarrollo de su técnica artesanal. El reconocimiento formal les ayuda a pagar sus cuotas de la Caja del Seguro Social (CSS). Los artesanos son incluidos en el directorio artesano a través de la plataforma Sicultura de MiCultura, ofreciendo una ventana de comercialización y contacto directo con el público y compradores nacionales e internacionales.

De la herencia al negocio