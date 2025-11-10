Más de 11,000 artesanos fortalecen su economía con certificación

La formalización va más allá de un simple carné; otorga una serie de beneficios que buscan consolidar la artesanía como un empleo formal del que dependen muchas familias. Los artesanos certificados tienen derecho a un porcentaje de descuento en el Itbms (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).Facilidad para la adquisición de maquinaria importada y utensilios necesarios para el desarrollo de su técnica artesanal. El reconocimiento formal les ayuda a pagar sus cuotas de la Caja del Seguro Social (CSS).Los artesanos son incluidos en el directorio artesano a través de la plataforma Sicultura de MiCultura, ofreciendo una ventana de comercialización y contacto directo con el público y compradores nacionales e internacionales.