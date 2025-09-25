MEF coloca $222.90 millones en subasta de Letras del Tesoro

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) adjudicó $222.90 millones en subasta de la Nota del Tesoro.

Este proceso, que sería el octavo tramo, se dio con cupón del 6,625 % y vencimiento en agosto de 2029.

La subasta se llevó a cabo mediante el Programa de Creadores de Mercado y a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores (LATINEX).

La Primera Vuelta de la subasta, anunciada con un monto indicativo de $50 millones, recibió 71 Ofertas Competitivas por $198.19 millones y 18 Ofertas No Competitivas por $96.07 millones.

Según el MEF, “esto representa una demanda casi seis veces superior al monto indicativo inicial”.

Las Notas del Tesoro fueron colocadas a prima, con un Precio Promedio Ponderado del 103,77 %.

“Esto significa que los inversionistas pagaron más de su valor facial, un claro indicador de su atractivo y la confianza en el instrumento de deuda panameña”, destacó el MEF.

El Rendimiento Promedio Ponderado de este Octavo Tramo fue del 5,54 %, lo que implica un costo inferior en 1,18 % comparado con el Primer Tramo de esta misma Nota del Tesoro colocado en agosto de 2024.

Además, se logró reducir en 1,13 % el diferencial de rendimiento con la Nota del Tesoro a cinco años de los Estados Unidos respecto al primer tramo.

Mientras que el rendimiento ponderado fue menor (5,54 %) que la subasta de letras a 12 meses realizada el 19 de septiembre de 2025 (5,61 %).

En esta subasta, se implementó la Segunda Vuelta (opción de compra - greenshoe). Con esta opción, los Creadores de Mercado pudieron ejercer su derecho de adquirir hasta un 25 % adicional del monto adjudicado en la Primera Vuelta, lo que resultó en la adjudicación de $25.33 millones adicionales.

El MEF aseguró que “este mecanismo acelera el ritmo de colocación cuando las condiciones del mercado son óptimas”.