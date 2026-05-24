Mercados en tensión: energía, tasas y decisiones de inversión

En los mercados financieros hay episodios que no se explican únicamente por los fundamentos tradicionales del ciclo económico. Son momentos en los que la percepción de riesgo más que los datos duros empiezan a guiar decisiones de inversión, precios de activos y expectativas macroeconómicas. El sector energético y en particular el petróleo suele ser el epicentro de estos episodios no solo por su peso en la economía global sino por su estrecha relación con la geopolítica. Uno de los puntos críticos en este entramado es el estrecho de Ormuz. De acuerdo con la U.S. Energy Information Administration EIA por esta vía transita aproximadamente entre 20 y 21 millones de barriles de petróleo y líquidos derivados al día, lo que representa cerca del 20% del consumo mundial de petróleo. Esta cifra convierte al estrecho en el principal cuello de botella energético del planeta. Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Kuwait Irak e Irán dependen en gran medida de esta ruta para colocar sus exportaciones en los mercados internacionales. Sin embargo, es importante precisar que, aunque el estrecho de Ormuz es altamente vulnerable desde el punto de vista geopolítico no existe evidencia reciente de una interrupción sostenida y generalizada del flujo de crudo. A lo largo de las últimas décadas han existido episodios de tensión incluyendo incidentes puntuales y amenazas a la navegación, pero el tránsito comercial ha continuado operando. Este matiz es relevante porque los mercados no solo reaccionan a disrupciones reales sino también a la probabilidad de que estas ocurran. La capacidad de sustitución en caso de interrupciones en Ormuz es limitada. Existen infraestructuras alternativas como oleoductos que conectan campos petroleros del Golfo con el Mar Rojo o el Golfo de Omán, pero su capacidad combinada es significativamente menor. La EIA estima que estas rutas alternativas pueden transportar entre 5 y 7 millones de barriles diarios lo que implica que una disrupción completa no podría ser compensada en el corto plazo. Este desbalance potencial es el que introduce una prima de riesgo persistente en los precios del petróleo. El comportamiento del precio del crudo no depende únicamente de la oferta física disponible sino de las expectativas sobre su trayectoria futura. Un mismo nivel de precios puede tener implicaciones económicas muy distintas dependiendo de si los agentes perciben estabilidad o incertidumbre. Cuando la visibilidad es baja las empresas tienden a postergar decisiones de inversión especialmente aquellas de largo plazo e intensivas en capital. Este efecto se transmite rápidamente al resto de la economía. En términos inflacionarios el impacto de la energía es directo e indirecto. En las economías avanzadas el componente energético suele representar entre el 7% y el 10% del índice de precios al consumidor. Sin embargo, su incidencia real es mayor debido a su efecto sobre transporte logística y costos de producción. El traslado de estos costos hacia los precios finales el denominado efecto de segunda ronda es uno de los principales desafíos para los bancos centrales.

Política monetaria

En este contexto la política monetaria enfrenta una tensión compleja. Por un lado, una desaceleración económica podría justificar una postura más flexible. Por otras presiones inflacionarias persistentes limitan el margen para reducir tasas de interés. En Estados Unidos, por ejemplo, las expectativas del mercado sobre la trayectoria de la tasa de referencia han mostrado ajustes significativos en función de la evolución de la inflación y de los precios energéticos. Este proceso se refleja con claridad en los futuros de fondos federales y en la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro. El mercado de renta fija es particularmente sensible a estos cambios. Movimientos relativamente moderados en las tasas de interés pueden generar pérdidas relevantes en portafolios con alta duración. Por ejemplo, un incremento de 100 puntos básicos en la curva puede traducirse en caídas cercanas al 7% o 8% en instrumentos con duración promedio de ocho años. Este tipo de dinámica obliga a los inversionistas a reconsiderar la composición de sus carteras reduciendo exposición a duración y aumentando la participación de instrumentos indexados a inflación. En renta variable los efectos tienden a ser heterogéneos y sectoriales. Las empresas del sector energético suelen beneficiarse de precios más altos del petróleo reflejándose en mejoras en sus ingresos y márgenes. En contraste industrias con alta dependencia de combustibles como las aerolíneas o el transporte enfrentan presiones significativas en sus costos operativos. En estos sectores el combustible puede representar entre el 20% y el 30% de los costos totales lo que reduce de forma directa la rentabilidad cuando los precios del crudo aumentan. La industria petroquímica y manufacturera también experimenta efectos similares. Cuando el costo de los insumos energéticos aumenta más rápido que los precios finales de los productos los márgenes se comprimen. Este fenómeno puede trasladarse eventualmente a los consumidores, pero no siempre de forma inmediata ni completa lo que genera ajustes internos en las empresas. Para América Latina el impacto de los movimientos en el mercado energético es mixto. Países exportadores de petróleo como Brasil y Colombia tienden a beneficiarse en términos de ingresos fiscales y balanza comercial cuando los precios son elevados. En estos casos el petróleo actúa como un amortiguador macroeconómico. Sin embargo, este beneficio puede verse limitado por factores como la volatilidad del tipo de cambio o la dependencia de ingresos fiscales asociados al sector. En contraste las economías importadoras de energía enfrentan un deterioro en sus términos de intercambio. El aumento en el costo de las importaciones energéticas se traduce en presiones inflacionarias déficits comerciales más amplios y en muchos casos depreciación de sus monedas. Este efecto se amplifica en contextos de aversión global al riesgo donde el fortalecimiento del dólar encarece aún más las importaciones denominadas en esa moneda. El tipo de cambio en este sentido actúa como un canal de transmisión adicional. Incluso si los precios internacionales del petróleo se estabilizan una depreciación de la moneda local puede mantener elevados los precios internos de los combustibles. Esto complica la tarea de los bancos centrales que deben equilibrar la estabilidad de precios con el crecimiento económico en un entorno de restricciones externas.

Transición energética frente a la dependencia actual