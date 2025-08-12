MICI inicia dos días de reuniones técnicas por TPC en EE.UU.

Este, 12 de agosto, representantes del <a href="/tag/-/meta/mici-ministerio-de-comercio-e-industrias">Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</a> participaron en la primera de dos días de reuniones de los Comités Técnicos de Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y Obstáculos Técnicos al Comercio del <a href="/tag/-/meta/tpc-tratado-de-promocion-comercial">Tratado de Promoción Comercial (TPC) </a>entre Panamá y Estados Unidos, que se llevan a cabo en Washington D.C.La misión se encuentra en Estados Unidos coordinando la instalación en octubre próximo de la Comisión de Revisión Agrícola del TPC tras <b>13 años</b> de vigencia. Las conversaciones para abortar el tema de la instalación será abordado, mañana, 13 de agosto. El MICI informó a través de un comunicado de prensa que en la reunión de este martes, el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, las delegaciones de ambos países analizaron prácticas regulatorias para garantizar que el comercio cumpla con altos estándares de calidad e inocuidad. Además, la delegación panameña destacó la importancia de agilizar la aprobación de requisitos para facilitar el acceso de productos nacionales, especialmente frutas y vegetales, al mercado estadounidense.