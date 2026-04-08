MICI propondrá en Consejo de Gabinete la creación de nueva zona franca en Colón

Durante la segunda reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF) de marzo de 2026, la Dirección General de Zonas Francas (DGZF) del Ministerio de Comercio e Industrias (<b>MICI</b>) anunció que presentará ante el <b>Consejo de Gabinete</b> la propuesta para el establecimiento de una <b>nueva zona franca en la provincia de Colón</b>. Esta iniciativa forma parte de un impulso económico que suma más de $<b>24.8 millones</b> en nuevas inversiones, de los cuales más de $<b>18.7 millones</b> están destinados específicamente al desarrollo de la nueva zona franca en Colón, mientras que $6.1 millones corresponden a empresas ya autorizadas, detalló el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a través de un comunicado.La nueva zona franca en la ciudad de Colón busca dinamizar la economía de la provincia panameña, donde desde <b>1948 opera l</b>a Zona Libre de Colón (ZLC), considerada la más grande de América y la segunda del mundo. A lo largo de los años, la ZLC ha funcionado como un epicentro logístico y comercial, siendo el principal núcleo de importación, reexportación y distribución en la región, destacando por sus beneficios fiscales y comerciales.<b>Nuevas licencias de operación</b>En la sesión, presidida por la viceministra de Comercio Exterior encargada, Noris Palacios, en representación del ministro Julio Moltó, también se anunció el otorgamiento de ocho nuevas licencias de operación y la aprobación de dos modificaciones para ampliar áreas operativas y actividades de ensamblaje.Este crecimiento está respaldado por capital nacional e internacional proveniente de naciones como Ecuador, Estados Unidos, Colombia y Costa Rica, reafirmando la competitividad de Panamá. Las operaciones, que se distribuirán en sectores como Panapark Free Zone, Zona Franca de Albrook, Zona Franca del Istmo y Panexport, abarcan servicios logísticos, manufactura, procesamiento de productos y alquiler de bienes raíces.Según destacó el director general de Zonas Francas y secretario técnico de la sesión, Rodrigo Jaén, el proceso incluyó una rigurosa debida diligencia de los planes de inversión, garantizando un impacto que se traduce en la proyección de <b>más de 4,800 empleos directos e indirectos</b>, fortaleciendo así la posición del país como plataforma estratégica de alto valor agregado a nivel internacional.