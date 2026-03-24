Ministro Chapman reconoce que la deuda pública seguirá aumentando

Durante la sesión de la comisión de presupuesto celebrada este martes, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que la deuda pública del país continuará creciendo en los próximos años, aunque con una desaceleración progresiva en su ritmo de incremento. La diputada Janine Prado cuestionó al ministro sobre el impacto del endeudamiento, recordando que la cifra ha escalado de $10,800 millones en la administración de Martín Torrijos a más de $60,000 millones en febrero de 2026. Prado advirtió que este aumento preocupa a la ciudadanía, especialmente en un contexto de desempleo de dos dígitos y encarecimiento de la canasta básica. En respuesta, Chapman explicó que el comportamiento de la deuda está previsto en el plan estratégico de gobierno, cuyo eje central es el programa fiscal. Señaló que, aunque el saldo seguirá en aumento, la meta es reducir la velocidad de crecimiento y alcanzar un punto de equilibrio hacia finales de la década. “Si no producimos un superávit fiscal, no se puede detener la deuda. Este año apuntamos a lograr un superávit primario, es decir, flujo de caja antes de pagar intereses”, afirmó el ministro.

Chapman subrayó que un ajuste súbito del presupuesto frenaría inversiones y gasto público, por lo que el gobierno apuesta por un ajuste gradual. Asimismo, reconoció que el crecimiento económico del 4.4% reportado en 2025 no se refleja de manera uniforme en todas las regiones ni sectores, y que existe un legítimo sentimiento ciudadano de que los beneficios no llegan a toda la población. La diputada Prado, por su parte, insistió en que la política fiscal debe considerar la realidad de las provincias y el impacto directo en los hogares, además de advertir sobre prácticas de contrataciones que trasladan compromisos financieros a futuras administraciones.

Comportamiento