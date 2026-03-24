Ministro Chapman reconoce que la deuda pública seguirá aumentando

Chapman subrayó que un ajuste súbito del presupuesto frenaría inversiones y gasto público, por lo que el gobierno apuesta por un ajuste gradual. Asimismo, reconoció que el crecimiento económico del <b>4.4%</b> reportado en 2025 no se refleja de manera uniforme en todas las regiones ni sectores, y que existe un legítimo sentimiento ciudadano de que los beneficios no llegan a toda la población.La diputada Prado, por su parte, insistió en que la política fiscal debe considerar la realidad de las provincias y el impacto directo en los hogares, además de advertir sobre prácticas de contrataciones que trasladan compromisos financieros a futuras administraciones.