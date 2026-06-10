Movimiento de contenedores TEU en Panamá crece un ‘frágil’ 0.2%: Balboa y Cristóbal en picada

El movimiento de contenedores en el sistema portuario panameño, medido en TEU (unidad equivalente a 20 pies), registró un crecimiento de 0.2% durante el período de enero a abril de 2026, tras alcanzar una cifra total de 3,177,984 unidades movilizadas, según datos de la Autoridad Marítima de Panamá.

Al analizar estos resultados, los datos de la AMP muestran que, aunque el movimiento de contenedores reporta un crecimiento, este todavía sigue siendo ‘frágil’ si se compara con igual periodo anterior, cuando se reportó un incremento del 2.5%, equivalente a 3,170,965 unidades.

De los cuatro meses transcurridos en 2026, enero se mantiene como el mes que registró el mayor movimiento de contenedores en TEU, acumulando un total de 865,677.

Del total general de unidades movilizadas en el sistema, la mayoría se concentró en las instalaciones de Manzanillo International Terminal con 1,076,005, seguidas en orden de volumen por el Puerto de Balboa con 719,633, Colón Container Terminal con 653,170, el Puerto Cristóbal con 239,401 y, finalmente, Bocas Fruit Co. con 12,104.

Al revisar los indicadores específicos de rendimiento, se evidencia que los puertos de Balboa y Cristóbal han sufrido importantes bajas en sus desempeños, registrando caídas de -16.4% y -41.6%, respectivamente.

Esta situación ocurre en un contexto donde, actualmente, el Gobierno mantiene una disputa legal con Panama Ports Company (PPC) sobre la administración de ambos puertos, a raíz de la declaración de inconstitucionalidad emitida por la Corte Suprema de Justicia.

En la actualidad, las operaciones de estas terminales se gestionan de la siguiente forma: el Puerto de Balboa, ubicado en el Pacífico, pasó a ser administrado por la empresa APM Terminals, la cual forma parte del grupo Maersk; por su parte, el puerto de Cristóbal, situado en el Atlántico, pasó a ser operado por la empresa TIL, que es parte del grupo MSC. Ante este escenario, PPC mantiene procesos de arbitraje internacional tanto contra el Estado panameño como contra el grupo Maersk, tras considerar que las acciones implementadas por el Gobierno de Panamá reflejan un incumplimiento del estado de derecho y constituyen un trato desfavorable hacia los inversionistas internacionales.