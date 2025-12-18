Mulino cita a Chile y Ecuador como ejemplo de éxito en Mercosur

El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió la incorporación de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur), al señalar que la experiencia de países como Chile y Ecuador demuestra que una mayor vinculación con el bloque suramericano impulsa la expansión comercial, el crecimiento económico y el fortalecimiento logístico.

Mulino viajará este fin de semana a Brasil para participar en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur a celebrarse en la ciudad de Foz do Iguaçu, y cuyo objetivo es oficializar ante sus homólogos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay el cumplimiento de los procedimientos internos de Panamá.

Hoy, durante su conferencia semanal, Mulino aseguró que la decisión de Panamá de mirar hacia el sur responde a una estrategia de largo plazo, basada en ejemplos concretos de países que han sabido aprovechar su relación con Mercosur para ampliar mercados y dinamizar sus economías.

“Chile y Ecuador son hoy el cuarto y quinto usuario del Canal de Panamá entre los países latinoamericanos. Eso no es casualidad. Es el resultado de una política exterior orientada a la integración y al comercio”, afirmó el mandatario.

El presidente destacó que Mercosur no representa una amenaza para la producción nacional, sino una oportunidad, especialmente en aquellos rubros donde Panamá mantiene déficits productivos. Según explicó, el bloque abre la posibilidad de aumentar la siembra, la producción local y la exportación hacia mercados estables y de gran escala.

Mulino subrayó que Panamá aporta al Mercosur una posición geográfica privilegiada, una plataforma logística y marítima consolidada, y un canal interoceánico clave para el comercio regional y global. “Ellos van a necesitar nuestra posición geográfica para seguir creciendo”, sostuvo.

En ese contexto, el mandatario indicó que Panamá ya formalizó su incorporación al programa de integración mediante la Ley 489 del 13 de octubre de 2025, publicada en la Gaceta Oficial 30385-A, la cual será presentada como evidencia concreta en la próxima cumbre del bloque en Brasil.

El presidente también resaltó el acercamiento diplomático con países del Cono Sur y manifestó optimismo por el fortalecimiento de relaciones con gobiernos democráticos de la región, incluyendo Chile y Ecuador, con los que Panamá busca ampliar la cooperación comercial, logística y en materia de seguridad.

“Es la primera vez que Panamá mira al sur con decisión, porque ahí hay futuro, hay mercados y hay oportunidades reales de crecimiento”, concluyó Mulino.