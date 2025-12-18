Mulino cita a Chile y Ecuador como ejemplo de éxito en Mercosur

El presidente de la República, <b>José Raúl Mulino</b>, defendió la incorporación de Panamá al <b><a href="/tag/-/meta/mercosur">Mercado Común del Sur (Mercosur)</a></b>, al señalar que la experiencia de países como <b>Chile y Ecuador</b> demuestra que una mayor vinculación con el bloque suramericano impulsa <b>la expansión comercial, el crecimiento económico y el fortalecimiento logístico</b>.Mulino viajará este fin de semana a Brasil para participar en la <b>Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur</b> a celebrarse en la ciudad de <i>Foz do Iguaçu</i>, y cuyo objetivo es oficializar ante sus homólogos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay el cumplimiento de los procedimientos internos de Panamá.Hoy, durante su conferencia semanal, <b>Mulino</b> aseguró que la decisión de Panamá de mirar hacia el sur responde a una estrategia de largo plazo, basada en ejemplos concretos de países que han sabido aprovechar su relación con Mercosur para ampliar mercados y dinamizar sus economías.<i>'Chile y Ecuador son hoy el cuarto y quinto usuario del Canal de Panamá entre los países latinoamericanos. Eso no es casualidad. Es el resultado de una política exterior orientada a la integración y al comercio'</i>, afirmó el mandatario.El presidente destacó que <b>Mercosur no representa una amenaza para la producción nacional</b>, sino una oportunidad, especialmente en aquellos rubros donde Panamá mantiene déficits productivos. Según explicó, el bloque abre la posibilidad de aumentar la siembra, la producción local y la exportación hacia mercados estables y de gran escala.Mulino subrayó que Panamá aporta al Mercosur una <b>posición geográfica privilegiada</b>, una plataforma logística y marítima consolidada, y un canal interoceánico clave para el comercio regional y global. <i>'Ellos van a necesitar nuestra posición geográfica para seguir creciendo'</i>, sostuvo.En ese contexto, el mandatario indicó que Panamá ya formalizó su incorporación al programa de integración mediante la <b>Ley 489 del 13 de octubre de 2025, </b>publicada en la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/30385_A/115376.pdf" target="_blank">Gaceta Oficial 30385-A</a></b>, la cual será presentada como evidencia concreta en la próxima cumbre del bloque en Brasil.El presidente también resaltó el acercamiento diplomático con países del <b>Cono Sur</b> y manifestó optimismo por el fortalecimiento de relaciones con gobiernos democráticos de la región, incluyendo Chile y Ecuador, con los que Panamá busca ampliar la cooperación comercial, logística y en materia de seguridad.<i>'Es la primera vez que Panamá mira al sur con decisión, porque ahí hay futuro, hay mercados y hay oportunidades reales de crecimiento'</i>, concluyó Mulino.