Panamá se une al Mercosur: ¿Qué impacto económico anticipan los expertos?

Tras la ratificación de esta ley, han surgido diversas opiniones. El economista Fernando Aramburú-Porras, por ejemplo, valoró positivamente su aprobación. 'Lo veo muy positivo porque nos incorpora a un mercado de más de 300 millones de personas, la quinta economía del mundo, que podría utilizar nuestra posición geográfica y plataforma logística para posicionarse mejor en su estrategia de comercio internacional', afirmó el también exministro de Economía y Finanzas durante la administración de Ernesto Pérez Balladares (1994–1999).Aramburú-Porras destacó que los países del bloque tienen una alta capacidad de exportación en diversos rubros y destinos, y que Panamá puede fungir como puente para que esos productos lleguen de manera más económica y rápida a sus mercados. 'Eso le creará valor a Panamá y, por ende, riqueza a nuestro país si lo manejamos bien y les facilitamos las cosas', subrayó.Por su parte, el economista Raúl Moreira considera que 'las negociaciones relativas al ingreso tanto al Mercosur como a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) deben realizarse con el máximo nivel de transparencia posible, ya que si bien existen beneficios, también hay compromisos importantes que podrían representar sacrificios para nuestro país, y todos tienen el derecho —y el gobierno, la obligación— de darlos a conocer'.'Se ha dicho que no hay motivo de preocupación porque este es solo un Acuerdo Marco y no un Tratado de Libre Comercio (TLC), pero no se menciona que los compromisos posteriores derivados de este acuerdo podrían ser mayores a los de un simple TLC', advirtió el también docente universitario y expresidente del Colegio de Economistas de Panamá.