Mulino reiterá su plan de inversiones 2026 durante encuentro con el sector financiero

A juicio del presidente de la República, <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/mulino-sanciona-el-presupuesto-general-del-estado-para-2026-PD17141187"><b>José Raúl Mulino</b>,</a> la economía de Panamá es <b>sólida, abierta y resiliente</b>, lo que la hace capaz de enfrentar los desafíos globales. Así lo expresó durante el lanzamiento de la <b>alianza entre INCAE Business School y el grupo financiero Ficohsa</b>.El mandatario aseguró que <b>Panamá es un socio seguro para las inversiones extranjeras</b>, gracias a su <b>conectividad aérea, logística y digital</b>, factores que fortalecen su posición como hub regional.Durante el evento, Mulino hizo un recuento de su gestión a favor del <b>comercio internacional, la inversión extranjera y la integración regional</b>, destacando los avances obtenidos durante sus primeros meses de administración.Para sustentar su postura, el gobernante citó las proyecciones de crecimiento económico del <b>Banco Mundial y la Cepal</b>, que estiman un incremento del <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/deuda-publica-gobierno-de-mulino-suma-23-millones-al-dia-AF17126978">PIB panameño entre 3.5 % y 4.5 %</a></b> para este año.Mulino afirmó que su gobierno ejecutará un <b>plan de inversiones récord superior a los<a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/presupuesto-2026-a-la-espera-de-la-sancion-del-presidente-mulino-LO17081291"> $11 mil millones</b>,</a> sin incluir los <b>$8,400 millones</b> anunciados por la <b>Autoridad del Canal de Panamá</b>.Esta cifra se traducirá en el desarrollo de un <b>corredor energético transístmico</b>, nuevas <b>terminales portuarias</b> y una <b>carretera que conectará las costas del Atlántico y el Pacífico</b>. El proyecto generará <b>40,000 empleos</b> durante su construcción y aportará <b>$600 millones en ingresos</b> al Estado.'El informe <i>Inside LatAm Panamá 2025</i>, elaborado por Moody’s, confirma esa realidad: Panamá mantiene su liderazgo como <b>centro financiero y logístico regional</b>, gracias a su infraestructura, estabilidad jurídica y talento humano. El país también se adapta con rapidez a los cambios geopolíticos y climáticos, fortaleciendo su papel como punto estratégico del comercio mundial', destacó el mandatario.Según Mulino, el objetivo de su administración es <b>convertir al país en un centro logístico y energético del hemisferio</b>, impulsando la competitividad regional.Sobre la expansión del <b>Grupo Ficohsa en Panamá</b>, el presidente la calificó como una reafirmación de que <b>Centroamérica puede prosperar, competir y liderar unida</b>.Por su parte, <b>Camilo Atala</b>, presidente del Grupo Ficohsa, recordó que Panamá fue el primer país donde la entidad financiera inició su <b>proceso de regionalización hace 15 años</b>.'<b>Panamá es un pilar en la región</b>, por lo que representa no solo en el ámbito financiero, sino por su <b>capacidad logística</b>, esencial para el desarrollo centroamericano', expresó Atala.