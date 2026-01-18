Naciones Unidas prevé desaceleración del crecimiento económico mundial en 2026

La economía mundial ha logrado sostenerse en un entorno complejo, pero el panorama de crecimiento sigue marcado por crecientes presiones externas, en particular por el recrudecimiento de las tensiones comerciales y la persistente incertidumbre en las políticas económicas. Las proyecciones apuntan a una desaceleración del crecimiento global hasta 2.7 % en 2026, por debajo de los niveles registrados en 2025 y del promedio previo a la pandemia, de 3.2 %, reflejando un impulso económico cada vez más frágil.

Aunque la inflación muestra señales de moderación y las condiciones monetarias comienzan a relajarse, estos factores no han sido suficientes para reactivar con fuerza la inversión ni para contrarrestar los obstáculos estructurales que pesan sobre la economía mundial. Sin una mayor coordinación de políticas, el riesgo es que el mundo quede atrapado en una trayectoria prolongada de bajo crecimiento, con impactos especialmente severos para las economías en desarrollo.

Las tensiones comerciales se consolidan como uno de los principales focos de riesgo. Tras un desempeño mejor de lo esperado en 2025 —impulsado por envíos anticipados ante la amenaza de mayores aranceles y por la fortaleza del comercio de servicios—, el comercio mundial enfrenta una desaceleración en 2026, a medida que se diluyen esos factores temporales y persisten las barreras comerciales.

Al mismo tiempo, el informe advierte que la incertidumbre regulatoria y geopolítica continúa frenando la inversión, que se mantiene moderada en la mayoría de las regiones, lo que aumentan el riesgo de que el mundo entre en un período de crecimiento más lento y frágil que antes de la pandemia. En muchas economías en desarrollo, estas condiciones limitan los avances en la creación de empleo, el crecimiento de los ingresos y el desarrollo a largo plazo..

El crecimiento económico sigue siendo desigual. Mientras la demanda interna y el relajamiento de políticas sostienen la actividad en Estados Unidos y partes de Asia, Europa mantiene un desempeño débil, y numerosas economías en desarrollo siguen condicionadas por elevados niveles de deuda y por choques climáticos cada vez más frecuentes. Para 2027 se proyecta un leve repunte del crecimiento mundial al 2.9 %, aún lejos del promedio prepandémico de 3.2 %.

En paralelo, la inflación global continúa descendiendo y se estima que alcance 3.1 % en 2026, frente al 3.4 % de 2025. Sin embargo, el alivio es desigual y los altos precios siguen presionando el costo de vida, especialmente para los hogares de menores ingresos, donde los gastos en alimentos, energía y vivienda continúan erosionando los ingresos reales y ampliando las brechas sociales.

Las condiciones financieras han mostrado cierta mejora, apoyadas por tasas de interés más bajas y un mayor apetito por el riesgo, lo que ha favorecido la reactivación de los flujos de capital. No obstante, los riesgos siguen latentes: las altas valoraciones de activos —en particular en sectores vinculados a la inteligencia artificial— y los costos de endeudamiento aún elevados limitan el margen de maniobra, sobre todo en las economías en desarrollo, que enfrentan una pesada carga de deuda y un acceso restringido a financiamiento asequible.

En este contexto, la combinación de crecimiento débil, tensiones comerciales persistentes y limitada coordinación internacional amenaza con ralentizar aún más el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, profundizando las brechas entre regiones y aumentando la vulnerabilidad de las economías más expuestas.

El informe fue publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en colaboración con ONU Comercio y Desarollo (Unctad) y las cinco comisiones regionales de la ONU, con aportes de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas.