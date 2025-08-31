Nuestra economía crece, pero sólo genera informales y funcionarios, con plata prestada. Hemos creado una economía artificial, donde los beneficios se convirtieron en derechos, que financiamos con préstamos y defendemos con consignas, con narrativas pasionales de 'opresores versus oprimidos'.Necesitamos inversión privada, pero estamos 'adictos' a la deuda. No vivimos de lo que ganamos, sino de lo que le cargamos a la tarjera de crédito, pero 'se nos acabó el saldo' y nos toca enfrentar la realidad.