Nuevas oportunidades de embarque para oficiales de la UMIP en el mundo

En el marco del Seatrade Cruise Global, uno de los eventos más relevante de la industria de cruceros en el mundo celebrado en Miami, Estados Unidos, la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) dio un paso estratégico para la inserción laboral de sus estudiantes. Una delegación liderada por el vicerrector académico, Roberto Aparicio, sostuvo un encuentro clave con representantes de BSM Cruise Services para gestionar nuevas plazas de formación práctica.

BSM Cruise Services, referente internacional en la gestión técnica, náutica y hotelera de cruceros, conoció de primera mano la oferta académica de la UMIP. La universidad panameña destacó sus programas especializados en la formación de oficiales de cubierta, máquina y electrotecnia, pilares fundamentales para la operación de embarcaciones de gran calado.

Durante la reunión, la delegación subrayó la capacidad institucional de la UMIP para impartir cursos bajo los rigurosos estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI). Esta formación incluye niveles básicos, avanzados y especializados, diseñados específicamente para satisfacer las complejas exigencias actuales de la industria de cruceros.

El enfoque de esta alianza busca que los cadetes no solo reciban instrucción teórica, sino que accedan a oportunidades de embarque y desarrollo profesional en flotas globales. La cooperación entre la academia y la industria privada reafirma el posicionamiento de Panamá como un hub de recurso humano calificado para el sector marítimo internacional.