Nuevas oportunidades de embarque para oficiales de la UMIP en el mundo

En el marco del <b>Seatrade Cruise Global</b>, uno de los eventos más relevante de la industria de cruceros en el mundo celebrado en Miami, Estados Unidos, la <b><a href="/tag/-/meta/umip-universidad-maritima-internacional-de-panama">Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP)</a></b> dio un paso estratégico para <b>la inserción laboral de sus estudiantes</b>. Una delegación liderada por el vicerrector académico, <b>Roberto Aparicio</b>, sostuvo un encuentro clave con representantes de<b> BSM Cruise Services </b>para gestionar nuevas plazas de formación práctica.BSM Cruise Services, referente internacional en la gestión técnica, náutica y hotelera de cruceros, conoció de primera mano la oferta académica de la UMIP. La universidad panameña destacó sus programas especializados en <b>la formación de oficiales de cubierta, máquina y electrotecnia,</b> pilares fundamentales para la operación de embarcaciones de gran calado.Durante la reunión, la delegación subrayó la capacidad institucional de la UMIP para impartir cursos bajo los rigurosos estándares de la <b><a href="/tag/-/meta/omi-organizacion-maritima-internacional">Organización Marítima Internacional (OMI)</a></b>. Esta formación incluye niveles básicos, avanzados y especializados, diseñados específicamente para satisfacer las complejas exigencias actuales de la industria de cruceros.<b>El enfoque de esta alianza busca que los cadetes no solo reciban instrucción teórica, sino que accedan a oportunidades de embarque y desarrollo profesional en flotas globales.</b> La cooperación entre la academia y la industria privada reafirma el posicionamiento de Panamá como un hub de recurso humano calificado para el sector marítimo internacional.