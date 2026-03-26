Nuevo proyecto de ley busca facilitar la compra de viviendas usadas

Este miércoles 25 de marzo, la subcomisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional avanzó en el análisis del proyecto de ley No. 252, que propone crear incentivos económicos para facilitar la adquisición de viviendas usadas en Panamá.

El debate, presidido por el diputado Luis Duke, se centró en mecanismos que permitan a más familias optar por propiedades de segunda mano, consideradas una alternativa más asequible dentro del mercado inmobiliario, especialmente en zonas con infraestructura ya desarrollada.

La proponente del proyecto, la diputada Yamireliz Chong, explicó que la iniciativa apunta a cubrir una brecha existente en el acceso a vivienda. “Esta iniciativa pretende crear una nueva oportunidad para las personas que están buscando una vivienda y que, en sus áreas, no tienen acceso a una vivienda nueva y puedan acceder a una vivienda de segunda”, sostuvo. Entre los elementos bajo evaluación de la subcomisión están medidas fiscales orientadas a reducir la carga económica de los compradores, incluyendo incentivos tributarios y condiciones más favorables para la adquisición de estos inmuebles.

Según la nota de prensa, las herramientas buscan hacer más viable la compra de viviendas usadas, un segmento que, según lo discutido, podría convertirse en una vía más inmediata para atender la demanda habitacional.

Durante la jornada, los diputados coincidieron en la necesidad de impulsar alternativas que contribuyan a reducir el déficit habitacional y, al mismo tiempo, dinamizar el sector inmobiliario. La propuesta también abre la posibilidad de revalorizar propiedades existentes y fomentar el aprovechamiento de zonas urbanas ya consolidadas.

El análisis del proyecto continuará el próximo 7 de abril, fecha en la que se prevén incorporar nuevas propuestas y escuchar a otros actores interesados.