OIT aprueba primer manual global para proteger a trabajadores de la acuicultura

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio un paso histórico para regular las condiciones laborales del sector acuícola.

Expertos de gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores adoptaron el primer repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en el trabajo en la acuicultura, una industria clave para el empleo rural y la seguridad alimentaria global.

A pesar de su crecimiento exponencial en las últimas décadas y su rol en la reducción de la pobreza, el sector arrastra serios déficits de trabajo decente. En múltiples países, los operarios aún enfrentan entornos de alta peligrosidad y prácticas deficientes que comprometen su integridad física y frenan el desarrollo sostenible de la actividad.

El nuevo documento se fundamenta en los convenios esenciales de la OIT. Su objetivo principal es guiar a los Estados y las empresas en el diseño de políticas públicas enfocadas en prevenir lesiones y enfermedades profesionales en toda la cadena de valor, desde los centros de cultivo hasta las plantas de procesamiento.

“Este repertorio es más que un documento técnico: es el resultado del diálogo, el respeto mutuo y la responsabilidad colectiva”, afirmó Christine Campeau, presidenta de la Reunión de expertos.

Campeau destacó el impacto directo de la medida, señalando que las directrices “llegarán finalmente a lugares de trabajo, embarcaciones, explotaciones acuícolas y comunidades rurales de todo el mundo”.

Por su parte, Vera Paquete-Perdigao, directora en la OIT, subrayó que el consenso demuestra la eficacia del diálogo social sectorial para ofrecer resultados concretos. “La adopción de este repertorio demuestra que el diálogo social sectorial puede ofrecer resultados concretos para los mandantes tripartitos de la OIT en un sector fundamental para la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales en todo el mundo”, acotó Paquete-Perdigao.

La entidad confía en que este manual se consolide como la herramienta matriz para transformar el trabajo agroalimentario global.