Panamá adelanta adhesión a la OCDE

Panamá avanza con seriedad en su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en un contexto regional marcado por la adopción de estándares internacionales orientados a fortalecer la gobernanza, la competitividad y el desarrollo sostenible.

Así lo adelantó el viceministro Guevara Mann, en representación del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, en un panel acerca del intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los procesos de adhesión y convergencia con la OCDE, evento paralelo al Foro Económico de América Latina y el Caribe.

Guevara Man destacó que “la creciente vinculación de América Latina y el Caribe con la OCDE constituye uno de los desarrollos más relevantes de las últimas décadas para la región”.

Colombia, Costa Rica, Chile y México han demostrado que la adhesión representa un instrumento poderoso para impulsar reformas estructurales y transversales, fortalecer la gobernanza democrática, mejorar la competitividad y promover un desarrollo más inclusivo y sostenible, añadió el viceministro Guevara Mann.

Por su parte, la directora del Centro de Desarrollo de la OCDE, Ragnheiður Elín Árnadóttir, explicó el apoyo que brinda esta instancia para promover políticas de desarrollo sostenible y cooperación internacional, así como para conectar a países miembros y no miembros con el objetivo de impulsar el crecimiento económico inclusivo.

En el panel participaron también la ministra de Economía y Finanzas del Perú, Denisse Miralles, y el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos de Paraguay, Miguel Ángel Aranda, quienes compartieron las experiencias de sus países en los procesos de integración a la OCDE, incluyendo la implementación de reformas estructurales y programas país orientados a la adopción de estándares de transparencia, gobernanza y competencia económica.

Asimismo, intervinieron Eida Gabriela Sáiz, viceministra de Economía y Finanzas de Panamá; Bettina Woll, representante permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Gloria Lugo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Carolina Camacho, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).