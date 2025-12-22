Panamá avanza en el Índice Global del Hambre en una región marcada por el ‘estancamiento’

El informe señala que en América Latina y el Caribe el GHI descendió apenas de 8,2 en 2016 a 7,9 en 2025, lo que confirma una pérdida de impulso en la región. La subalimentación afecta al 5,4 % de la población —34,6 millones de personas— y el retraso en el crecimiento infantil alcanza a uno de cada ocho niños, con aumentos en cerca de un tercio de los países desde 2016.Según el índice, este estancamiento está vinculado a factores económicos y estructurales como la volatilidad de los precios de los alimentos, la pobreza persistente, la informalidad y las crisis climáticas. En particular, las sequías recurrentes en el Corredor Seco de América Central —que se extiende desde el sur de México hasta Panamá— continúan debilitando la seguridad alimentaria de los hogares y elevando los riesgos para el crecimiento económico.A nivel global, el informe advierte que siete países permanecen en niveles 'alarmantes' de hambre y otros 35 en niveles 'graves'. Al ritmo actual, al menos 56 países no alcanzarán un nivel 'bajo' de hambre para 2030, y de mantenerse la tendencia posterior a 2016, el mundo no lograría ese umbral hasta 2137. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2): Hambre Cero, tiene como fin erradicar el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición para 2030.En este contexto regional y global de estancamiento, Panamá destaca por sus avances, pero el informe subraya que sostener y acelerar la reducción del hambre requerirá políticas económicas y sociales consistentes, mayor resiliencia climática y una estrategia integral que reduzca el costo de las dietas saludables. De lo contrario, los progresos alcanzados podrían diluirse, con efectos negativos sobre la productividad, la equidad y el crecimiento económico de largo plazo.