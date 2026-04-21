Panamá crece, pero la riqueza se queda en pocos lugares, advierte CAF

En el caso de Panamá, el informe destaca que el país, junto con República Dominicana, ha logrado duplicar el crecimiento anual del PIB per cápita respecto de Estados Unidos en las últimas décadas.En 1990, el ingreso per cápita panameño equivalía al 26% del estadounidense, mientras que en 2023 ascendió al 49%, mostrando una convergencia significativa. Este desempeño convierte a Panamá en un ejemplo de dinamismo económico dentro de la región. Sin embargo, el mismo informe advierte que la concentración territorial del PIB es una de las más altas de América Latina, lo que refleja disparidades internas profundas entre la capital y otras provincias, especialmente en el interior del país.Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, subrayó que América Latina y el Caribe poseen una riqueza natural extraordinaria, con el 15% de las tierras cultivables del mundo, el 23% de los bosques y el 47% de las reservas de litio. 'La región es solución para muchos de los grandes desafíos globales, pero sin un crecimiento vigoroso basado en productividad e innovación no será posible cerrar las brechas sociales y ambientales', afirmó. Díaz-Granados insistió en que solo un Estado estratégico, ágil y transparente puede actuar como catalizador de la productividad y garantizar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos los territorios.Por su parte, Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, destacó que el crecimiento debe centrarse en las tres 'íes': integración, innovación e informalidad. Según Asinelli, la región necesita mayor inversión en educación, infraestructura y capacidad productiva, además de un entorno empresarial estable y competitivo. 'El crecimiento es inseparable de la inclusión: crecer implica desbloquear el potencial humano, incluir significa garantizar que todos puedan aportar y beneficiarse', señaló. Sus palabras reflejan la urgencia de diseñar políticas que no solo impulsen el crecimiento económico, sino que también reduzcan las desigualdades territoriales y sociales.