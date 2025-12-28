Panamá decomisa $1.3 millones en dinero no declarado en puertos de entrada

El volumen de dinero no declarado decomisado a viajeros en los principales aeropuertos del país registró un incremento significativo en el último año, de acuerdo con información oficial de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA).

Entre julio de 2024 y noviembre de 2025, las autoridades retuvieron un total de $1,341,466 en efectivo que intentó ser ingresado al país sin la debida declaración, lo que representa un aumento de 168 % en comparación con el mismo período anterior.

Durante el lapso comprendido entre julio de 2023 y noviembre de 2024, el monto total retenido por este concepto fue de $500,639, lo que evidencia un aumento sustancial tanto en el volumen de dinero decomisado como en la frecuencia de las detecciones. Según Aduanas, este comportamiento está asociado a un fortalecimiento de los controles y a una mayor capacidad institucional para identificar operaciones irregulares en los puertos de entrada.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen concentró la mayor parte del dinero no declarado retenido, con $965,195 decomisados en 59 casos detectados. En segundo lugar se ubicó el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, donde las retenciones alcanzaron los $376,271 durante el mismo período. Estos dos aeropuertos son los principales puntos de detección de dinero no declarado en el país.

Aduanas explicó que los casos detectados corresponden a viajeros que transportaban efectivo por encima del límite permitido sin cumplir con la obligación de declararlo. Todos los hallazgos fueron remitidos al Ministerio Público y presentados ante jueces de garantías, quienes en cada caso declararon legales las aprehensiones realizadas.

Desde la óptica penal, el Ministerio Público informó que solo en lo que va del año 2025 se han remitido 30 casos de dinero no declarado provenientes del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Esta cifra contrasta con los 14 casos enviados en el mismo período de 2024, lo que representa un incremento de 114 %. La entidad precisó a este medio que este aumento guarda relación directa con el mayor volumen de dinero detectado por las autoridades aduaneras.

El Ministerio Público señaló que estos expedientes avanzan conforme a las reglas del Sistema Penal Acusatorio. La mayoría de los casos es presentada ante jueces de garantías, quienes supervisan la legalidad de las aprehensiones y autorizan las diligencias de investigación. Algunos procesos ya han avanzado a etapas de juicio e incluso han concluido con sentencias condenatorias, lo que demuestra que los casos no se limitan a sanciones administrativas.

En cuanto al origen de los viajeros involucrados, la Autoridad Nacional de Aduanas detalló que el 61 % de los casos corresponde a personas procedentes de Cuba y Colombia. El resto de las detecciones involucra a viajeros provenientes de países como El Salvador, Estados Unidos, Perú, Ecuador, México, Argentina, Venezuela, Islas Caimán, República Dominicana y Chile.

La ANA explicó que la identificación de estos casos se apoya en un perfil de riesgo que se construye a partir de múltiples factores. Entre ellos figuran el país de procedencia, la frecuencia de viajes, posibles antecedentes, inconsistencias en la declaración aduanera y el comportamiento del viajero al momento de su ingreso al país. Este análisis permite enfocar los controles sin afectar el flujo normal de pasajeros.

Como parte de su plan de modernización, la Autoridad Nacional de Aduanas ha incorporado escáneres no intrusivos, sistemas de vigilancia de última generación y herramientas especializadas para el análisis de riesgo. Estas tecnologías, junto con la capacitación continua del personal, han permitido mejorar la detección de dinero no declarado y reforzar la seguridad en los puntos de entrada.

Por su parte, el Ministerio Público indicó que las sanciones más comunes en estos casos incluyen la retención o decomiso temporal del dinero, la imposición de multas en reemplazo de pena, el impedimento de salida del país y, cuando no se logra justificar el origen lícito de los fondos, el comiso definitivo del efectivo.

La coordinación entre Aduanas y el Ministerio Público es descrita como directa y permanente. El procedimiento inicia con la detección del efectivo no declarado por parte de la ANA, que levanta el acta administrativa y remite de inmediato la información y las evidencias al Ministerio Público. A partir de allí, se abre la investigación correspondiente y se solicita al juez de garantías la validación de la aprehensión.

Ambas instituciones destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Aduanas mantiene coordinación con la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, mientras que el Ministerio Público cuenta con presencia permanente de fiscales en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Las autoridades coinciden en que el aumento en el volumen de dinero decomisado refleja un mayor control institucional y un esfuerzo sostenido por fortalecer la transparencia y la seguridad financiera del país en sus principales puntos de entrada.