Aduanas retiene $10,100 ocultos en equipaje de viajero en Aeropuerto Internacional de Tocumen

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron $10,100.00 que no habían sido declarados por un viajero procedente de La Habana, Cuba, tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Según informaron las autoridades, el pasajero omitió consignar la información en la Declaración Jurada de Viajero, lo que constituye una infracción aduanera.

Durante el proceso de verificación, y como parte de los protocolos de control, el inspector de turno decidió aplicar una revisión secundaria, en la cual se halló el dinero oculto dentro de un pantalón jeans en su equipaje.

El efectivo fue retenido y se notificó al Ministerio Público para iniciar el trámite administrativo correspondiente y las investigaciones que determine la autoridad competente.