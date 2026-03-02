Panamá en alerta ante la crisis en Medio Oriente: combustible, comercio y seguridad bajo la lupa

La Autoridad del Canal de Panamá también ha adoptado una postura cautelosa. En un comunicado oficial, la institución indicó que sigue de cerca la evolución del comercio marítimo mundial y las dinámicas que puedan influir en los flujos de buques. Sin embargo, consideró prematuro anticipar consecuencias específicas sobre el tránsito por la vía interoceánica debido a la naturaleza cambiante de la crisis.La entidad reafirmó que la operación continúa desarrollándose de manera segura, eficiente y sin interrupciones, manteniendo su compromiso con la comunidad marítima internacional.Aunque históricamente los conflictos en Medio Oriente han tenido efectos indirectos en el comercio global —principalmente por el aumento de los costos energéticos y de seguros marítimos—, expertos coinciden en que cualquier impacto en Panamá dependerá de la duración y magnitud de la confrontación.