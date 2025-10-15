Panamá extiende medidas de control a la comercialización del café tostado

El gobierno de Panamá aprobó prorrogar por seis meses la vigencia del Decreto de Gabinete No. 5 del 30 de marzo de 2021, que establece medidas de control a la comercialización del café tostado en Panamá.

La decisión del Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, busca garantizar el cumplimiento de las normas nacionales de salud pública y mantener la estabilidad de un sector cafetero.

De acuerdo con los informes, el sector cafetero es considerado sensitivo para la economía panameña y del cual dependen más de 7,700 trabajadores, quienes cosechan alrededor de 230 mil quintales de café por año.

Un punto importante del comunicado del Ejecutivo es que los ministros tomaron está decisión porque aún se detectan incumplimientos en la comercialización del grano, lo que hace necesario reforzar los mecanismos de control y trazabilidad sobre un producto esencial tanto para el sector agropecuario como para la canasta básica.

Por su lado, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) permite aplicar restricciones o prohibiciones de importación cuando sean necesarias para hacer cumplir normas relacionadas con la clasificación, control de calidad y comercialización de productos destinados al comercio internacional.

Durante la reunión de la Cadena Agroalimentaria de Café, celebrada el pasado 26 de septiembre de 2025, los productores y autoridades sectoriales recomendaron la extensión de la medida.

Posteriormente, la Comisión Interinstitucional de Defensa de la Producción Nacional respaldó dicha recomendación el 6 de octubre de 2025, avalando así la prórroga temporal de los controles sobre la comercialización del café tostado.