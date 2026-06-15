Panamá implementa nuevas reglas para la pesca deportiva en diciembre

El Gobierno Nacional oficializó un nuevo marco regulatorio que moderniza las reglas aplicables a la pesca deportiva y endurece las medidas de conservación de los peces picudos en las aguas bajo soberanía y jurisdicción del país, informó la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). A través de la publicación en Gaceta Oficial de los Decretos Ejecutivos N.° 9 y N.° 10 del 10 de junio de 2026, el Estado busca ordenar una actividad que impacta de forma directa a las economías costeras, las marinas y al turismo especializado.

Ambos decretos ejecutivos entrarán en vigencia el próximo 10 de diciembre de 2026. Este periodo de seis meses funciona como una ventana de adaptación obligatoria para que los usuarios, los operadores turísticos y las propias autoridades adecuen sus procesos antes de la fiscalización definitiva en el mar.

El Decreto Ejecutivo N.° 9 se encarga de reglamentar de manera general la pesca deportiva en el territorio nacional. Por su parte, el Decreto Ejecutivo N.° 10 establece disposiciones específicas y exclusivas para la protección de la familia de los peces picudos, un grupo altamente migratorio que incluye a especies emblemáticas como el pez vela y los marlines, reconocidos por su valor ecológico y su alta demanda en el turismo internacional.

La confección de estas normativas estuvo a cargo de la ARAP. Según los informes de la entidad, la aprobación de los decretos fue el resultado de un proceso técnico que involucró consultas públicas con los distintos sectores vinculados a la actividad pesquera y turística con el fin de alinear el marco legal a principios de sostenibilidad marina.

La pesca deportiva representa un eslabón clave en la economía de diversas comunidades costeras panameñas, dinamizando sectores como la hotelería, la operación de embarcaciones, el comercio minorista y los servicios de marinas. Además del factor económico, las autoridades señalaron que la regulación busca formalizar el aporte que los pescadores deportivos hacen a la investigación científica mediante el reporte de datos y prácticas de conservación de especies migratorias.

Ante la incertidumbre que suele generar la entrada en vigencia de nuevas reglas comerciales y ambientales, la ARAP comunicó que mantendrá jornadas de divulgación y orientación dirigidas a los operadores del sector para facilitar el cumplimiento normativo antes de la fecha límite de diciembre.