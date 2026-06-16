‘Tengo una gana de ganarle a Ghana’: Omar Alfanno alienta a Panamá desde Toronto

El cantautor panameño Omar Alfanno se sumó al respaldo de la afición canalera de cara al debut de la Selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y envió un mensaje de aliento desde la ciudad de Toronto, donde se disputará el encuentro frente a Ghana.Alfanno, quien viajó a Canadá para acompañar al equipo nacional en su estreno mundialista, compartió unas palabras cargadas de entusiasmo y optimismo sobre las posibilidades de Panamá en el torneo.'Tengo una gana de ganarle a Ghana. Tengo una gana de ganarle a Ghana. ¡Vamos Panamá!', expresó el artista.'Este es el mensaje mío. Tengo una gana de ganar, de ganar. Tengo una gana de ganar, de ganar', manifestó.La presencia de Alfanno en Toronto se suma a la de cientos de panameños que han llegado a Canadá para acompañar a la selección en uno de los compromisos más importantes de su historia reciente.Panamá disputará este 17 de junio su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Ghana, con la expectativa de comenzar con un resultado positivo en la fase de grupos.