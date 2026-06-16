Más de 80 mil panameños viajarán al mundial de fútbol

Más de 80 mil panameños podrían viajar a Norteamérica para seguir a la Selección Nacional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, según estimaciones compartidas por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos.

El funcionario indicó que las proyecciones apuntan a una movilización masiva de aficionados hacia Estados Unidos, Canadá y México, países sede del torneo, aunque reconoció que la cifra final podría ser incluso superior.

“Se ha hablado de entre 40 mil y 80 mil personas (las que podrían viajar al mundial); puede ser hasta más que eso”, señaló Hoyos en declaraciones en el noticiero matutino de la TVN Canal 2, al referirse al número de panameños que se espera acompañen a la selección durante la competencia.

El movimiento de aficionados tendrá un impacto significativo en la actividad aérea del país. De acuerdo con estimaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, más de 544 mil pasajeros adicionales podrían transitar por la terminal durante el período de mayor demanda asociado al Mundial, de los cuales aproximadamente 240 mil serán pasajeros locales.

Las autoridades aeroportuarias prevén que entre el 12 y el 20 de junio las operaciones de arribo y despegue superen las 500 por día, por encima del promedio regular de unas 450 operaciones diarias. Además, se estima una movilización de alrededor de 8 mil viajeros diarios desde Panamá hacia Canadá y Nueva York antes de los partidos de la selección, sumados a más de 34 mil pasajeros en conexión cada día, principalmente procedentes de Suramérica.

Ante este escenario, la Cancillería puso en marcha un plan especial de asistencia a través de su red de 12 consulados en Norteamérica, distribuidos en ocho oficinas en Estados Unidos, dos en Canadá y dos en México.

Según explicó el viceministro, los consulados han habilitado líneas de atención y reforzado sus capacidades para atender cualquier eventualidad que puedan enfrentar los viajeros, desde problemas con documentos de viaje hasta emergencias de salud o situaciones que requieran apoyo consular.

Como parte de estas acciones, la entidad habilitó un registro voluntario mediante un código QR que se difunde a través de los canales oficiales de la Cancillería. La herramienta permite a los viajeros suministrar información básica sobre su destino y contactos de emergencia.

Hoyos destacó que los datos recopilados estarán protegidos por las normas de confidencialidad y únicamente serían utilizados en caso de que algún ciudadano requiera asistencia consular.

“Queremos asegurarnos de que los panameños sepan que el Gobierno está pensando en su bienestar cuando están afuera”, afirmó Hoyos.

La alta demanda también llevó a Copa Airlines a reforzar su operación. La aerolínea anunció 30 frecuencias adicionales hacia Toronto y 18 vuelos adicionales hacia Nueva York, además de reforzar sus servicios regulares en fechas clave del torneo para atender el incremento de pasajeros vinculados al evento deportivo.

Por su parte, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, aseguró que la terminal mantiene una planificación permanente para garantizar la eficiencia operativa durante el Mundial.

“Estamos preparados para responder al incremento extraordinario de pasajeros y operaciones asociado al Mundial de Fútbol 2026 y otros eventos internacionales que coinciden con esta temporada”, manifestó.

Panamá disputará encuentros en Canadá y Estados Unidos, aunque las autoridades también prevén una importante presencia de aficionados en México, motivo por el cual la cobertura consular se ha extendido a los tres países sede del Mundial.

La selección panameña competirá en el Grupo L, considerado uno de los más exigentes del torneo, junto a Ghana, Croacia e Inglaterra.

La delegación nacional, con la dirección del entrenador Thomas Christiansen, estará integrada por 28 futbolistas: los 26 jugadores convocados para disputar la Copa del Mundo y dos reservas, John Gunn y Víctor Griffith.

El debut de Panamá será el 17 de junio en el Toronto Stadium frente a Ghana. Posteriormente, el equipo volverá a jugar en Toronto contra Croacia y cerrará la fase de grupos ante Inglaterra en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, encuentros que se espera atraigan a miles de aficionados panameños.