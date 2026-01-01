Panamá se mantiene en una posición intermedia en el Índice de Calidad de Vida 2026

Panamá figura en la posición 65 del ránking mundial del Índice de Calidad de Vida 2026 elaborado por Numbeo, en una medición que evaluó a 89 países y que ofrece una visión comparativa sobre las condiciones de vida urbana a escala global.

El resultado coloca al país por detrás de Costa Rica, que alcanzó el puesto 57, y lo sitúa en una franja intermedia del listado, reflejando tanto avances como desafíos estructurales en materia de bienestar.

En el ámbito continental, Panamá ocupa el noveno lugar en América, mientras que Costa Rica se ubica en la sexta posición.

De acuerdo con Numbeo, el índice integra diversos factores que inciden directamente en la calidad de vida de la población y que sirven como herramienta para orientar decisiones de reubicación, viajes y oportunidades de inversión.

“Al proporcionar estos datos completos, Numbeo ayuda a las personas y organizaciones a tomar decisiones informadas sobre reubicación, viajes y oportunidades de inversión”, subraya el informe.

El Índice de Calidad de Vida analiza variables relacionadas con el entorno urbano y social. Entre los principales aspectos evaluados se encuentran el costo de vida y el poder adquisitivo, que miden la asequibilidad de bienes y servicios en relación con los ingresos; la asequibilidad de la vivienda, que considera el acceso y el costo habitacional; los niveles de contaminación, asociados a la calidad del aire y del agua; las tasas de delincuencia y la percepción de seguridad; la calidad de la atención sanitaria, evaluada en términos de eficiencia, accesibilidad y costos; así como el tráfico y los tiempos de viaje, que reflejan las condiciones de movilidad diaria.

En el caso de Panamá, estos factores están estrechamente vinculados al proceso de urbanización y al crecimiento sostenido de las principales ciudades, especialmente el área metropolitana. La expansión urbana ha incrementado la demanda de vivienda, servicios públicos, transporte y atención sanitaria, elementos que influyen de manera directa en la percepción de la calidad de vida.

A nivel mundial, el ránking es liderado por Países Bajos, con un índice de 213.6, seguido de Dinamarca (212.2) y Luxemburgo (211.9). El grupo de los diez primeros lo completan Omán (207.6), Suiza (206.2), Finlandia (204.4), Austria (199.8), Alemania (196.3), Islandia (195.8) y Noruega (195.4), lo que evidencia el predominio de países con altos estándares de planificación urbana y servicios públicos consolidados.

Más adelante en la clasificación figuran Estonia (190.7), Australia (189.6), Suecia (189.3), Nueva Zelanda (188.5), Estados Unidos (186.0), España (185.8), Japón (185.6), Katar (182.7), Eslovenia (181.5) y Lituania (178.2). El listado continúa con Croacia (176.6), Reino Unido (175.9), Emiratos Árabes Unidos (175.5), República Checa (175.3), Bélgica (175.2), Canadá (172.0), Francia (169.5), Irlanda (167.7), Israel (167.3), Kuwait (162.7), Chipre (159.6), Eslovaquia (158.6), Singapur (158.1), Polonia (156.1), Taiwán (155.6), Puerto Rico (153.1) e Italia (152.9).

En el extremo inferior del ránking de calidad de vida se encuentran Venezuela (75.2), Bangladés (73.3), Sri Lanka (61.0) y Nigeria (0.0), países que presentan condiciones estructurales que inciden negativamente en el bienestar de sus poblaciones.

En el análisis específico del continente americano, Estados Unidos lidera el Índice de Calidad de Vida 2026 con 186.0 puntos, seguido de Canadá (172.0) y Puerto Rico (153.1).

En el Índice de Calidad de Vida 2026, Panamá registra un puntaje de 120.4 (124.4 en 2025), ubicándose en la novena posición regional, por debajo de Uruguay (139.1), Ecuador (128.7), Costa Rica (127.3), México (125.3) y Argentina (123.4), pero por encima de Brasil (117.8), Chile (109.8), Colombia (105.9), Perú (92.3) y Venezuela (75.2).

Al analizar específicamente América Central, Costa Rica encabeza la clasificación, seguida de México, mientras que Panamá ocupa el tercer lugar regional. Este posicionamiento confirma que el país mantiene una ubicación competitiva en la región, aunque enfrenta retos asociados al crecimiento urbano, la movilidad, el acceso a vivienda y la percepción de seguridad, factores que continúan influyendo en su desempeño dentro del Índice de Calidad de Vida 2026.