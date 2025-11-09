Panamá será sede de reunión global de la ONU para frenar el avance de la sequía

Datos de la Convención revelan que el planeta pierde casi 100 millones de hectáreas de tierra fértil cada año, y que la aridez ha aumentado más del 70 % en las últimas tres décadas.La CNULD estima que se requieren $1,000 millones diarios hasta 2030 para cumplir las metas de restauración y combatir la desertificación, una inversión mínima si se compara con los subsidios a actividades que aceleran el deterioro ambiental.Durante la reunión en Panamá, los participantes examinarán los progresos realizados y formularán recomendaciones para alcanzar los objetivos de recuperación de tierras y resiliencia ante la sequía para 2030, además de discutir el marco estratégico posterior a esa fecha.El encuentro incluirá la participación de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades locales, sectores directamente afectados por la pérdida de productividad del suelo y la escasez de agua.