Panamá y Grecia sellan alianzas estratégicas: ¿Qué ganó el país en la misión oficial 2026?

El presidente de la República, José Raúl Mulino, finalizó su misión oficial en Atenas, Grecia, orientada a mantener la posición de Panamá en el registro marítimo mundial y disipar las dudas de los usuarios de su bandera. La gira se ejecutó en medio de un escenario complejo por el incremento de inspecciones a buques panameños en puertos asiáticos, derivado de tensiones comerciales tras la salida de un conglomerado chino de dos terminales cercanas al Canal de Panamá.

Turismo y consultas políticas: Los documentos firmados

En la Mansión Máximos, Mulino y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, presenciaron la firma de dos memorandos de entendimiento:

Cooperación Turística: Enfocado en el intercambio de información sobre promoción, inversión, digitalización, innovación y formación profesional, con el fin de adoptar prácticas griegas en la gestión de flujos masivos de visitantes.

Consultas Políticas: Diseñado para establecer canales de comunicación directa entre ambas cancillerías y activar la cooperación bilateral.

Durante las reuniones con las autoridades helénicas, que incluyeron al presidente del Parlamento, Konstantínos Tasoúlas, el mandatario panameño recibió la Gran Cruz de la Orden del Redentor, la máxima distinción que otorga ese país.

El frente marítimo en Posidonia 2026 y nuevos buques

El núcleo de la visita fue la participación de Panamá en la feria Posidonia 2026, el evento naviero más importante del mundo. Ante la crisis de “confianza” generada por inspecciones recurrentes a barcos de bandera panameña en puertos asiáticos, Mulino fue categórico al reunirse con la Unión de Armadores Griegos, quienes controlan más del 20% de la carga mundial.

“Me han pedido una conversación, y con mucho gusto voy a ellos a ponerle el pecho a esto, como responsablemente se requiere”, expresó el mandatario previo a su salida de Panamá a Grecia, y antes de asegurar a los empresarios helénicos que Panamá protegerá sus intereses comerciales.

Como resultado de las conversaciones, la naviera Tsakos Shipping Trading anunció que registrará bajo bandera panameña cuatro buques tanqueros panamax que se encuentran actualmente en construcción, lo que se traducirá en nuevas oportunidades de empleo para marinos panameños.. Este movimiento es vital, considerando que los armadores griegos aportan cerca de 500 barcos al registro nacional, siendo uno de los usuarios más importantes del sistema.

Estrategia frente a la incertidumbre económica

La misión también tuvo un componente de reactivación económica. Acompañado por una delegación de alto nivel que incluyó a ministros y exadministradores del Canal, Mulino subrayó el interés de aumentar la presencia logística griega en suelo panameño.

A pesar de los logros, la gira enfrentó críticas locales. El economista y catedrático Felipe Argote cuestionó la efectividad de estas misiones, señalando que la Inversión Extranjera Directa cayó a niveles históricos en 2025. Por su parte, el economista Olmedo Estrada defendió la necesidad de estos acercamientos, advirtiendo que “Panamá necesita aliados para buscar inversiones y financiamientos para proyectos... porque el país está estancado”.

Compromiso de Estado

Para garantizar que los acuerdos se traduzcan en beneficios reales, el presidente instruyó a la Cancillería, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Embajada en Grecia a emprender acciones de alto nivel.

Sin embargo, Argote cuestionó severamente los resultados de la misión oficial: “Sin viaje a Grecia, el año pasado 1,262 buques se abanderaron con la bandera panameña. Que durante su viaje se informara de cuatro no es significativo. Si para cuatro barcos se necesitó ese viaje, para 1,262 buques se necesitarían 32 viajes. ¡Me entero hoy que pagamos una recepción para mil personas! Este es el país más rico del mundo... o el más irresponsable. Según la IA, debe costar entre $750,600 y $1,442,500”..

Al cierre de su agenda, Mulino reafirmó su compromiso de cuidar a sus socios en la mayor marina mercante del mundo, prometiendo un informe detallado de los resultados alcanzados para evaluar el impacto real de esta histórica visita.