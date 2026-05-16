Panamá y la OCDE: los retos institucionales tras el giro estratégico

El panorama legislativo panameño se prepara para cambios profundos en los próximos 12 a 24 meses. Además de las leyes de sustancia económica, el país tiene el compromiso con el GAFI de aprobar regulaciones para activos virtuales y criptomonedas.Saied destacó que la democracia se fortalece en espacios de discusión como CADE, calificándolo como un 'centro de pensamiento' fundamental para abordar temas complejos. 'Tenemos que conversar y creo que ahí es donde mejor llegamos siempre en Panamá para lograr las leyes que sean de mutuo acuerdo, pero que también logren beneficios para la gran mayoría con la menor cantidad de costo', concluyó.