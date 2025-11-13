Panamá y Rep. Dominicana endurecen controles y reactivan la inversión

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, presentó ante empresarios dominicanos las oportunidades que ofrece el país como plataforma regional de inversión y comercio, durante una gira oficial a República Dominicana que incluyó la firma de una Declaración Conjunta con su homólogo, Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

El objetivo del encuentro fue fortalecer la cooperación bilateral frente al comercio ilícito y promover la transparencia económica, al tiempo que se impulsan nuevas oportunidades de negocios entre ambas naciones.

En el foro empresarial, Moltó destacó la estabilidad macroeconómica de Panamá y su posición estratégica como centro de conexión regional, elementos que —dijo— consolidan al país como un hub confiable para la inversión extranjera.

“Panamá y República Dominicana cuentan con economías complementarias: Panamá aporta conectividad logística, estabilidad financiera e infraestructura moderna; mientras que República Dominicana contribuye con capacidad productiva, dinamismo industrial y talento humano calificado. Juntos podemos construir un nuevo eje de crecimiento regional basado en la confianza y la cooperación”, afirmó Moltó.

El titular del MICI subrayó que la inversión dominicana en Panamá se concentra principalmente en los sectores de banca, energía, farmacéutica y bebidas, y que el comercio bilateral superó los 100 millones de dólares en 2024, con un superávit sostenido para Panamá. Desde la Zona Libre de Colón, añadió, se consolida el flujo de reexportaciones hacia el Caribe, lo que mantiene al país como uno de los principales centros logísticos del hemisferio.