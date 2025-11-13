Panamá y República Dominicana refuerzan cooperación económica y comercial

Como parte de la visita oficial, los ministros Moltó y Bisonó firmaron una <b>Declaración Conjunta</b> que refuerza el compromiso de ambos gobiernos en la lucha contra el <b>comercio ilícito</b>, la <b>protección de los mercados formales</b> y la <b>promoción de la transparencia económica</b>.El documento establece el intercambio de buenas prácticas, cooperación técnica y mecanismos conjuntos para medir el impacto económico y social de los ilícitos comerciales en la región.<i>'Con esta declaración conjunta sellamos una alianza que trasciende fronteras. Los ministerios de República Dominicana y Panamá compartimos la convicción de que la cooperación es la vía más efectiva para erradicar los ilícitos y garantizar mercados más transparentes, competitivos y seguros'</i>, afirmó Bisonó, según declaraciones divulgadas por la Presidencia dominicana.