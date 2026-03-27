Promotores inmobiliarios rechazan incentivos para compra de viviendas usadas

La nueva presidenta de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), Katherine Reyes Espino, manifestó su desacuerdo con el proyecto de ley No. 252, que busca establecer incentivos económicos para la adquisición de viviendas usadas en Panamá.

Reyes Espino explicó que, aunque participaron en la mesa de trabajo en la Asamblea Nacional, el gremio considera que la propuesta tal cual está presentada “no atiende” de manera equilibrada las necesidades del sector.

“Tenemos que aportar mejoras y es por eso que estamos conformando parte de la mesa de trabajo, para que este proyecto de ley pueda atender al sector, pero también respetar las inversiones de las promotoras que desarrollan primera vivienda”, señaló.

Entre los puntos que generan preocupación, la presidenta de Acobir mencionó el alto inventario de propiedades reposeídas y en reventa, lo cual, a su juicio, no se está abordando de manera adecuada en la iniciativa.

Además, advirtió que la reciente modificación a la ley de interés preferencial ha incrementado los costos operativos de los promotores, al excluirlos de la exoneración del pago del 2% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) cuando realizan más de diez ventas al año.

“Definitivamente el rango de casas más golpeado son las de interés preferencial. Por eso, junto con la Alianza Intergremial, vamos a sentarnos en una mesa de trabajo para avanzar en un marco que permita que el público en general pueda obtener su casa”, afirmó.

Pese a las críticas, Reyes Espino se mostró optimista sobre la posibilidad de encontrar soluciones consensuadas: “Nos mantenemos optimistas y sabemos que siempre hay una solución cuando todos los actores son atendidos y escuchados de manera óptima. No puede ser que por poco señalemos a muchísimas empresas con trayectoria en nuestro país”.