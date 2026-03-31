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¿Qué es Parkland Panamá? Publican video con explicación

Promoción en redes corresponde a un complejo residencial, no abierto al público.
Promoción en redes corresponde a un complejo residencial, no abierto al público. Tomada de redes sociales
Por
Mileika Lasso
  • 31/03/2026 17:01
El proyecto viral en redes resulta ser un área común de proyecto residencial

Luego de varios días generando dudas en redes sociales por su similitud con el caso Snowland Panamá, el proyecto Parkland Panamá publicó un video en el que aclara su verdadero alcance: no se trata de un parque temático abierto al público, sino del área de amenidades de un desarrollo residencial llamado Condado Gardens, ubicado en Condado del Rey.

En el video difundido en Instagram, aparecen varias personas explicando que las imágenes promocionales compartidas previamente —muchas de ellas generadas con inteligencia artificial— corresponden a espacios reales dentro del complejo habitacional.

“Esto no es un sueño. Ya, ya, suficiente con la inteligencia artificial. Bienvenidos a la realidad”, inicia el contenido, en el que se responde a las dudas generadas en redes sociales.

Durante el recorrido, muestran instalaciones como piscina, canchas deportivas, simulador de golf, cine y áreas de esparcimiento. Sin embargo, también aclaran que estos espacios no están abiertos al público general.

“Esto solamente es para residentes o futuros residentes”, se indica en el video, en el que además invita a los interesados a agendar citas para conocer los apartamentos del proyecto.

De parque viral a proyecto residencial

Parkland Panamá comenzó a circular en redes sociales con publicaciones que promocionaban un supuesto parque recreativo con múltiples atracciones familiares y apertura prevista para abril.

El uso intensivo de imágenes generadas con inteligencia artificial, junto con la falta inicial de información verificable, generó cuestionamientos entre usuarios, especialmente por las similitudes con el caso Snowland Panamá, recientemente sancionado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) por publicidad engañosa.

La nueva comunicación del proyecto busca aclarar que no se trata de una oferta de entretenimiento abierta, sino de un conjunto de amenidades exclusivas vinculadas a un desarrollo inmobiliario.

En una verificación realizada en el portal Panamá Emprende del Ministerio de Comercio e Industrias, se constató que Parkland Panamá no figura con Aviso de Operación vigente.

Persisten interrogantes

Aunque el video ofrece una explicación directa, el caso puso sobre la mesa el uso de herramientas digitales en la promoción comercial y la importancia de que los mensajes publicitarios sean claros desde el inicio para evitar interpretaciones erróneas.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el tema ni han informado sobre alguna investigación formal relacionada con Parkland Panamá.

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