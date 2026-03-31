¿Qué es Parkland Panamá? Publican video con explicación

Luego de varios días generando dudas en redes sociales por su similitud con el caso <b>Snowland Panamá</b>, el proyecto <b>Parkland Panamá</b> publicó un video en el que aclara su verdadero alcance: no se trata de un parque temático abierto al público, sino del área de amenidades de un desarrollo residencial llamado Condado Gardens, ubicado en Condado del Rey.En el video difundido en <b>Instagram</b>, aparecen varias personas explicando que las imágenes promocionales compartidas previamente —muchas de ellas generadas con inteligencia artificial— corresponden a espacios reales dentro del complejo habitacional.<i>'Esto no es un sueño. Ya, ya, suficiente con la inteligencia artificial. Bienvenidos a la realidad'</i>, inicia el contenido, en el que se responde a las dudas generadas en redes sociales.Durante el recorrido, muestran instalaciones como piscina, canchas deportivas, simulador de golf, cine y áreas de esparcimiento. Sin embargo, también aclaran que estos espacios no están abiertos al público general.<i>'Esto solamente es para residentes o futuros residentes'</i>, se indica en el video, en el que además invita a los interesados a agendar citas para conocer los apartamentos del proyecto.