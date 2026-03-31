¿Qué es Parkland Panamá? Publican video con explicación

Luego de varios días generando dudas en redes sociales por su similitud con el caso Snowland Panamá, el proyecto Parkland Panamá publicó un video en el que aclara su verdadero alcance: no se trata de un parque temático abierto al público, sino del área de amenidades de un desarrollo residencial llamado Condado Gardens, ubicado en Condado del Rey.

En el video difundido en Instagram, aparecen varias personas explicando que las imágenes promocionales compartidas previamente —muchas de ellas generadas con inteligencia artificial— corresponden a espacios reales dentro del complejo habitacional.

“Esto no es un sueño. Ya, ya, suficiente con la inteligencia artificial. Bienvenidos a la realidad”, inicia el contenido, en el que se responde a las dudas generadas en redes sociales.

Durante el recorrido, muestran instalaciones como piscina, canchas deportivas, simulador de golf, cine y áreas de esparcimiento. Sin embargo, también aclaran que estos espacios no están abiertos al público general.

“Esto solamente es para residentes o futuros residentes”, se indica en el video, en el que además invita a los interesados a agendar citas para conocer los apartamentos del proyecto.