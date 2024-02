Radiografía de una mina en proceso de cierre

Tajo

De la teoría pasamos a la visita de campo, con la parada en el mirador del tajo Botija, el principal punto de extracción de Cobre Panamá, que antes del cese abrupto de las operaciones, tenía una capacidad de extracción de 500 mil toneladas de rocas, de las cuales 300 mil eran clasificadas como roca con contenido mineral y el resto eran roca estéril, es decir, no contenía ningún tipo de mineral. La extracción mineral se mantuvo desde el 2019 bajo el manejo de 900 trabajadores, de los que ahora solo quedan 70, dijo Aram Acosta, coordinador de operaciones.

Como ya no existe extracción de cobre, ahora el equipo de operaciones se encuentra en una etapa de cuido y preservación, que no es más que brindar y garantizar estabilidad física y química en una zona de 1.6 kilómetros de norte a sur y dos kilómetros de este a oeste, que se encuentra expuesto a condiciones climáticas y factores externos. “Los trabajos que se realizan es para que la zona no colapse, ya que si no controlamos las lluvias, que son permanentes, puede haber en el fondo del tajo un almacenamiento de agua con componentes minerales que podrían ser perjudiciales para el ambiente. Por eso es importante sacarla, bombearla y enviarla a un sitio de tratamiento para tener los controles, hacer las evaluaciones de PH y ser llevada al manejo de relave”, detalló Acosta, quien desde una vidriera señalaba con el dedo la presencia de una pequeña piscina en todo el centro del tajo.