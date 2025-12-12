Recaudación tributaria de Panamá sube 15.2 % al cierre de octubre, según la DGI

La Dirección General de Ingresos (DGI) reportó que, al cierre preliminar de octubre de 2025, los ingresos tributarios alcanzaron $ 5,213.9 millones, cifra que representa un crecimiento del 15.2 % frente al mismo periodo del año anterior.

Este desempeño refleja los avances en la gestión fiscal, la modernización de los sistemas de recaudación y una mayor cultura de cumplimiento entre los contribuyentes.

El aumento estuvo impulsado, principalmente, por los impuestos directos, que sumaron $3,000.7 millones, registrando un incremento del 27.7 %.

Dentro de este grupo destacan el impuesto de planillas, con un crecimiento de 51.4 %; el impuesto de inmuebles, que subió 85.7 %; el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, con un aumento del 9.0 %; las ganancias de capital – valores, que crecieron 199.1 %; y el impuesto de dividendos, con un alza de 22.4 %.

En tanto, los impuestos indirectos totalizaron $2,213.2 millones, lo que representa un crecimiento del 1.8 %, con incrementos en rubros como cigarrillos importados, automóviles, cerveza, primas de seguro e impuesto de importación.

Los ingresos corrientes del Estado alcanzaron $6,458.6 millones, para un crecimiento del 13.9 %, impulsado en gran medida por mayores aportes de las empresas estatales.

Más allá de los resultados fiscales, el Gobierno destacó que este crecimiento tiene un impacto directo en el desarrollo humano del país, ya que cada balboa recaudado permite fortalecer la inversión en educación, salud, agua potable, infraestructura, programas sociales y generación de empleo, contribuyendo a reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de la población.

El Gobierno Nacional reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la gestión tributaria, promover el cumplimiento voluntario y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, orientando estos avances hacia un desarrollo más inclusivo, equitativo y sostenible para Panamá.