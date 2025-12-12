Recaudación tributaria de Panamá sube 15.2 % al cierre de octubre, según la DGI

La Dirección General de Ingresos (DGI) reportó que, al cierre preliminar de octubre de 2025, los <b>ingresos tributarios alcanzaron $ 5,213.9 millones</b>, cifra que representa un <b>crecimiento del 15.2 %</b> frente al mismo periodo del año anterior. Este desempeño refleja los avances en la gestión fiscal, la modernización de los sistemas de recaudación y una mayor cultura de cumplimiento entre los contribuyentes.El aumento estuvo impulsado, principalmente, por los <b>impuestos directos</b>, que sumaron <b>$3,000.7 millones</b>, registrando un <b>incremento del 27.7 %</b>. Dentro de este grupo destacan el i<b>mpuesto de planillas</b>, con un crecimiento de <b>51.4 %</b>; el i<b>mpuesto de inmuebles</b>, que subió <b>85.7 %</b>; el i<b>mpuesto sobre la renta de personas jurídicas</b>, con un aumento del <b>9.0 %</b>; las g<b>anancias de capital – valores</b>, que crecieron <b>199.1 %</b>; y el <b>impuesto de dividendos</b>, con un alza de <b>22.4 %</b>.En tanto, los <b>impuestos indirectos</b> totalizaron $<b>2,213.2 millones</b>, lo que representa un <b>crecimiento del 1.8 %</b>, con incrementos en rubros como cigarrillos importados, automóviles, cerveza, primas de seguro e impuesto de importación.Los <b>ingresos corrientes del Estado</b> alcanzaron $<b>6,458.6 millones</b>, para un <b>crecimiento del 13.9 %</b>, impulsado en gran medida por mayores aportes de las empresas estatales.Más allá de los resultados fiscales, el Gobierno destacó que este crecimiento tiene un impacto directo en el desarrollo humano del país, ya que cada balboa recaudado permite fortalecer la inversión en educación, salud, agua potable, infraestructura, programas sociales y generación de empleo, contribuyendo a reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de la población.El Gobierno Nacional reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la gestión tributaria, promover el cumplimiento voluntario y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, orientando estos avances hacia un desarrollo más inclusivo, equitativo y sostenible para Panamá.