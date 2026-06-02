Recaudaciones aumentan en el primer cuatrimestre 2026, pero no logran la meta presupuestada

Según cifras preliminares de la Dirección General de Ingresos (DGI), los ingresos corrientes de la República de Panamá alcanzaron los $2,741 millones durante el primer cuatrimestre de 2026. Esta cifra representa un déficit de $35.1 millones (-1.3%) frente a las metas del Presupuesto General del Estado, pero al mismo tiempo muestra un crecimiento interanual de $124.4 millones (4.8%) en comparación con el mismo periodo del año pasado. Dentro de esta estructura fiscal, los ingresos tributarios aportan la mayor parte de los fondos públicos, representando el 82% del total de la recaudación corriente. Al cierre de este primer cuatrimestre, la recaudación de impuestos tributarios sumó $2,242.7 millones. Aunque esta cifra evidencia un incremento interanual de $186.8 millones (9.1%), se quedó corta frente a las proyecciones oficiales, registrando una diferencia de $70.6 millones (-3.1%) respecto a lo presupuestado. El comportamiento de la recaudación tributaria detalla que los impuestos directos registraron un total de $1,282.8 millones (que incluyen los gravámenes sobre la renta, jurídica, natural, dividendos y complementario otros, inmuebles, avisos de operación de empresas y seguro educativo), lo que cerró con un déficit de $58.6 millones (-4.4%) frente a las expectativas del presupuesto, a pesar de haber crecido $73.5 millones (6.1%) en comparación con 2025. Por su parte, los impuestos indirectos aportaron otros $960.0 millones (que incluyen el I.T.B.M.S. - Ventas, I.T.B.M.S. - Importación, Impuesto de Importación, Consumo de Combustible, Impuestos Selectivos al Consumo y otros), y aunque mostraron un leve déficit de $12.0 millones (-1.2%) frente a la meta, registraron un aumento de $113.3 millones (13.4%) en comparación con el primer cuatrimestre de 2025. Esta brecha frente a las metas fiscales se produce a pesar de que, desde el inicio de la administración del presidente José Raúl Mulino, el Gobierno Nacional ha mantenido su posición sobre la transparencia y la disciplina fiscal, promoviendo el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes.

El análisis de la recaudación: Empresas vs. Asalariados

Al analizar el detalle de estas cifras, el economista y financista Raúl Moreira explicó que la principal razón por la cual se quedó corta la estimación de los ingresos tributarios radica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas (empresas), cuya recaudación quedó un 18.8% por debajo de lo presupuestado y se ubicó, además, un 0.1% por debajo de lo obtenido en 2025. Para el experto, “resulta interesante observar que la DGI estimó que para el primer cuatrimestre, las personas naturales pagarían 282,467 millones más que las empresas, y en efecto, en la realidad contribuyeron con 309,572 millones más lo cual no tiene sentido ya que la proporción debiera ser al revés, o sea que las empresas construyan más en renta que los asalariados”. Moreira estimó que “esta proporción en contra de los asalariados se acrecentará en el transcurso del año”. A juicio del especialista, la diferencia entre lo proyectado y lo recaudado en el sector corporativo plantea tres posibles escenarios técnicos donde la DGI realizó una sobreestimación de esta recaudación al diseñar el presupuesto; la DGI hizo una buena estimación, pero las condiciones económicas reales están afectando a las empresas en Panamá; o la DGI hizo una buena estimación, pero los niveles de evasión y defraudación tributaria por parte de las personas jurídicas siguen subiendo. “La verdad es que si hubiera voluntad política para perseguir y castigar los casos de evasión y defraudación fiscal que ya están en los tribunales, el resto de los evasores y defraudadores correrían a ponerse al día solos, pero no lo hacen porque no hay certeza del castigo para estos delitos de cuello blanco”, advirtió Moreira. Al evaluar si estos números responden a una estimación alta en el presupuesto de 2026 o a una menor actividad económica en estos primeros meses, Moreira señaló que “en parte sí podría considerarse una alerta temprana para la recaudación de renta de las empresas, pero habría que ver el comportamiento del ITBMS en el resto del año, aunque tanto el ITBMS de Importación con -13.0% y el impuesto de Importación con -22.0% muestran déficits bastante importantes”. Finalmente, el economista recordó el efecto directo de estos desajustes en las arcas del Estado al señalar que “como quiera que el Presupuesto General del Estado considera las recaudaciones realizadas por la DGI para financiar sus gastos, en caso que exista una diferencia importante entre los ingresos presupuestados y los reales, los gastos del presupuesto deberán ser ajustados o se deberán recurrir a más deuda para financiarlos”.

El cierre fiscal de 2025

Para entender el contexto de la recaudación actual, es necesario revisar el comportamiento del cierre fiscal previo, donde los ingresos corrientes acumulados a diciembre de 2025 totalizaron $10,371.6 millones, registrando un déficit de $2,684.4 millones (-20.6%) frente a su respectivo presupuesto, pero mostrando un aumento de $1,115.3 millones en comparación con el año anterior, lo que significó que durante todo el 2025 los ingresos tributarios representaran el 60% del total de ingresos corrientes. Vistos de forma específica, los ingresos tributarios acumulados a diciembre de 2025 se situaron en $6,257.7 millones, registrando un déficit de $1,797.5 millones (-22.3%) frente a la meta presupuestaria, aunque subieron $748 millones respecto al año previo. Por su parte, los impuestos directos mostraron un incremento de $702.5 millones (23.4%) en relación con el año anterior. En cuanto a los impuestos indirectos, este sector terminó el año 2025 con una diferencia negativa de $961.0 millones (-27.3%) respecto a lo presupuestado, registrando un avance de $45.6 millones (1.8%) en comparación con el año anterior.

El informe internacional y los datos del MEF