Recaudaciones aumentan en el primer cuatrimestre 2026, pero no logran la meta presupuestada

Al analizar el detalle de estas cifras, el economista y financista Raúl Moreira explicó que la principal razón por la cual se quedó corta la estimación de los ingresos tributarios radica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas (empresas), cuya recaudación quedó un 18.8% por debajo de lo presupuestado y se ubicó, además, un 0.1% por debajo de lo obtenido en 2025. Para el experto, 'resulta interesante observar que la DGI estimó que para el primer cuatrimestre, las personas naturales pagarían 282,467 millones más que las empresas, y en efecto, en la realidad contribuyeron con 309,572 millones más lo cual no tiene sentido ya que la proporción debiera ser al revés, o sea que las empresas construyan más en renta que los asalariados'. Moreira estimó que 'esta proporción en contra de los asalariados se acrecentará en el transcurso del año'. A juicio del especialista, la diferencia entre lo proyectado y lo recaudado en el sector corporativo plantea tres posibles escenarios técnicos donde la DGI realizó una sobreestimación de esta recaudación al diseñar el presupuesto; la DGI hizo una buena estimación, pero las condiciones económicas reales están afectando a las empresas en Panamá; o la DGI hizo una buena estimación, pero los niveles de evasión y defraudación tributaria por parte de las personas jurídicas siguen subiendo.'La verdad es que si hubiera voluntad política para perseguir y castigar los casos de evasión y defraudación fiscal que ya están en los tribunales, el resto de los evasores y defraudadores correrían a ponerse al día solos, pero no lo hacen porque no hay certeza del castigo para estos delitos de cuello blanco', advirtió Moreira. Al evaluar si estos números responden a una estimación alta en el presupuesto de 2026 o a una menor actividad económica en estos primeros meses, Moreira señaló que 'en parte sí podría considerarse una alerta temprana para la recaudación de renta de las empresas, pero habría que ver el comportamiento del ITBMS en el resto del año, aunque tanto el ITBMS de Importación con -13.0% y el impuesto de Importación con -22.0% muestran déficits bastante importantes'. Finalmente, el economista recordó el efecto directo de estos desajustes en las arcas del Estado al señalar que 'como quiera que el Presupuesto General del Estado considera las recaudaciones realizadas por la DGI para financiar sus gastos, en caso que exista una diferencia importante entre los ingresos presupuestados y los reales, los gastos del presupuesto deberán ser ajustados o se deberán recurrir a más deuda para financiarlos'.