Reconfiguración de las cadenas de valor: INCAE destaca oportunidades y retos para Panamá

El aprovechamiento de estas ventajas competitivas está condicionado a resolver deficiencias estructurales en el sistema educativo. Umaña enfatizó que 'Panamá es una economía de servicios, necesitamos un recurso humano más calificado; pero para eso tenemos que rescatar la mayor parte de jóvenes que no salen de la secundaria o que salen de la secundaria mal preparados sin un segundo idioma, sin habilidades técnicas. Creo que ahí están las oportunidades más importantes que hoy estamos desaprovechando'.Esta postura es compartida por Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), quien expresó que 'definitivamente Panamá todavía tiene mucho que hacer para que nuestro sector industrial pueda ser más de valor agregado y poder llevar más productos a otros países'. Jurado reconoció que 'la mano de obra es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país', añadiendo que ...'es urgente que nuestro sistema educativo comience a no estar divorciado de la realidad económica del país'.Para los gremios industriales, la formación técnica especializada es la prioridad central. Jurado consideró que... 'nosotros tenemos que comenzar a tener una capacitación de un talento humano que pueda insertarse del mercado y que pueda llevar a productos de más de mayor, digamos, nivel a otros mercados y por eso es que nosotros estamos haciendo, como sector privado, nuestro rol de llevar, por ejemplo, capacitaciones técnicas a nuestro personal. Panamá necesita más personal capacitado técnicamente'.El dirigente gremial recordó que el sector manufacturero agrupa a más de 152 mil trabajadores que requieren formación en inglés y áreas técnicas intermedias mediante instituciones como el ITSE, el Instituto Técnico Don Bosco o el Inadeh, además del aporte de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).Según Jurado, 'Panamá necesita justamente ese tipo de personal. Tenemos que emigrar hacia valor agregado y tenemos que buscar la alternativa para que nuestro país pueda darle trabajo a su gente mejor remunerado y sobre todo... con un mejor sistema educativo, que es lo que necesitamos. Parte de lo que se está hablando a nivel de gobierno actualmente justamente es cómo podemos hacer un cambio en el sistema educativo para que podamos tener el talento humano necesario para poder progresar como país'.