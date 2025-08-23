Redeprosa: El ingenioso negocio panameño que convierte desechos de pollo en ganancias

Mediante el rendering, la iniciativa que en lugar de desechar los subproductos, los procesa para darles una segunda vida. Con una inversión de un millón de dólares en su sistema de tratamiento de olores, la planta toma las plumas, la sangre y las vísceras y las transforma en harina de pollo y aceite de pollo. Estos productos no se quedan en el país, sino que el 99,8 % se exporta, principalmente, a Costa Rica y Honduras, donde sirven para fabricar alimentos para mascotas domesticas y en la acuicultura para alimentar peces y camarones. En promedio sirven <b>32</b> contenedores por mes con la materia prima.El gerente de la compañía, Elías Tuñón, cuenta que el negocio es tan exitoso que la producción ya está comprometida hasta 2026. Beneficiando a más de <b>250 </b>familias. <i>'La gente piensa que esto es basura, pero realmente aquí huele a oro'</i>, comentó, haciendo alusión a la rentabilidad del rendering, un proceso aplicado a menor escala en otras empresas en Panamá.Solo en el primer semestre de 2025, la empresa exportó un promedio mensual de <b>720.000 </b>kilogramos de harina y aceite de pollo, lo que representó un crecimiento del <b>7 %</b> en comparación al primer semestre de 2024.Tuñón atribuyó ese crecimiento al aumento sostenido de la demanda regional y a la eficiencia de los procesos productivos de la empresa.<i> 'Hemos optimizado nuestros procesos, lo que permite ofrecer un producto competitivo, con altos estándares de calidad y trazabilidad. Somos la única planta de rendering con laboratorio propio que garantiza un producto libre de patógenos, además de certificar los niveles proteicos de nuestras harinas y aceites en Panamá'</i>, afirmó.