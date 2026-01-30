Reino Unido iniciará estudio de factibilidad de la planta de tratamiento de agua potable de Panamá

El Reino Unido anunció el inicio del estudio de factibilidad de la planta de tratamiento de agua potable de Panamá, un proyecto clave para fortalecer el acceso al agua potable y mejorar la calidad de vida de la población.

El anuncio fue realizado por Jessica Morden, enviada comercial del primer ministro británico y miembro del Parlamento, durante una reunión bilateral con el vicecanciller panameño, Carlos A. Hoyos, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe que se celebra en la capital.

La iniciativa se desarrollará de manera conjunta entre Panamá y el Reino Unido, con la participación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), y forma parte de los esfuerzos por impulsar proyectos de infraestructura vinculados al desarrollo sostenible.

“El estudio de factibilidad permitirá avanzar en una solución estructural para el acceso al agua potable en el país y refleja el compromiso del Reino Unido con el bienestar y el desarrollo sostenible de Panamá”, señaló el vicecanciller Hoyos.

El anuncio se dio en el contexto de una intensa agenda de reuniones bilaterales sostenidas por Panamá durante el foro, enfocadas en atraer inversión, ampliar la cooperación internacional y posicionar al país como un socio estratégico para proyectos de infraestructura y desarrollo.