Rentabilidad a prueba: la banca panameña se apoya en gobernanza y AML en 2025

La tesis 'El impacto de la gobernanza corporativa y los sistemas AML en la rentabilidad de los bancos panameños' aplica una metodología mixta. Combina un análisis estadístico de indicadores financieros con encuestas a directivos y oficiales de cumplimiento para valorar la calidad de la gobernanza (estructura de la junta, independencia, transparencia) y la efectividad de los sistemas AML.El estudio construye dos índices: uno de gobernanza y otro de efectividad AML. Los bancos con puntuaciones elevadas en cualquiera de ellos presentan probabilidades significativamente mayores de ubicarse en los niveles altos de ROA y ROE. Entre los factores que más aportan a la rentabilidad destacan: • Monitoreo integral de AML que incluya detección de transacciones inusuales y recalibración de parámetros. • Acciones correctivas oportunas frente a fallas o sanciones, garantizando que se cierren los hallazgos. • Actualización continua de matrices de riesgo, con documentación de cambios y revisión de umbrales. • Capacitación periódica de todo el personal en materia de AML y gobierno corporativo.Estas áreas ofrecen un retorno alto sobre la inversión, pues fortalecen la gestión de riesgo y mejoran la percepción de los reguladores y socios financieros. Aunque la investigación es de corte transversal y no infiere causalidad, su consistencia con la literatura internacional apoya la idea de que gobernanza y AML efectivos no representan un coste sino una inversión en rentabilidad sostenible.