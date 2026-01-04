Riesgo millonario: 123456 fue la contraseña más usada en 2025

En plena expansión de la economía digital, uno de los hábitos más riesgosos para empresas y usuarios sigue intacto: usar contraseñas débiles. Informes recientes de NordPass y Comparitech confirman que '123456' fue nuevamente la contraseña más utilizada en 2025, una práctica que expone información personal, activos financieros y sistemas corporativos a ciberataques cada vez más sofisticados.De acuerdo con los estudios, una de cada cuatro contraseñas dentro del top 1,000 está compuesta únicamente por números, lo que evidencia una preferencia persistente por credenciales simples, a pesar del crecimiento de amenazas digitales y del impacto económico que generan las filtraciones de datos.'Utilizar una contraseña predecible es como cerrar la puerta de la casa con una traba de papel', advierte Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica. 'Un cibercriminal con las herramientas adecuadas tarda menos de un segundo en vulnerar cualquiera de las claves que encabezan estos rankings', subraya.