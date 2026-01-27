Riesgos globales redefinen oportunidades para Panamá en logística y servicios

El aumento de tensiones entre grandes bloques económicos, el debilitamiento del multilateralismo y la creciente fragmentación del comercio están redefiniendo el mapa económico global. En este contexto, Panamá podría fortalecer su papel como plataforma logística, financiera y de servicios, si logra capitalizar su estabilidad institucional y su conectividad.

Así lo plantea el Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial, que ubica la confrontación geoeconómica como el principal riesgo global a corto plazo y advierte que este fenómeno incrementa los costos de cumplimiento, alarga los tiempos logísticos y eleva el riesgo operativo para las economías abiertas.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) señala que, para el país, este escenario implica “más volatilidad de tránsito y demanda”, así como presiones sobre los procesos logísticos. Sin embargo, destaca que Panamá mantiene ventajas competitivas asociadas a su “neutralidad, confiabilidad y previsibilidad institucional”.

El gremio considera que el país puede ganar relevancia a través de sus servicios logísticos y corporativos, consolidando operaciones regionales de transbordo, almacenamiento y valor agregado, así como mediante servicios administrativos, financieros y tecnológicos para multinacionales. “Panamá se mantiene atractivo a la inversión extranjera directa, aunque enfrenta una competencia creciente de otros hubs regionales”, advierte.

Giulia De Sanctis, presidenta de la Apede, por su parte, enfatiza que la fragmentación del comercio global eleva el valor de las plataformas neutrales. “En escenarios de conflicto o polarización, las empresas buscan lugares seguros”, señala el gremio, que insiste en que Panamá puede consolidarse como un centro confiable si cuida sus reglas, instituciones y procesos.

La asociación también alerta sobre los riesgos económicos que acompañan este escenario, como la desaceleración global, el mayor endeudamiento y la volatilidad financiera. A su juicio, estos factores pueden afectar el comercio, el turismo y el costo del capital, por lo que “fortalecer la estabilidad interna es la mejor defensa frente a riesgos externos”.

Ambos gremios coinciden en que el reto para Panamá será convertir la incertidumbre global en una ventaja económica real, mediante políticas públicas que fortalezcan el capital humano, la seguridad jurídica y la continuidad operativa de su infraestructura crítica. En un mundo más inestable, concluyen, la confiabilidad se convierte en un activo estratégico.