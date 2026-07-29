Sin descuento ni aviso, entre las principales faltas a la ley de jubilados

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) constató que persisten las faltas a la Ley 6 de 16 de junio de 1987 y a la Ley 134 de 31 de diciembre de 2013. Ambas normas exigen otorgar descuentos y beneficios a jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y personas con discapacidad debidamente certificadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).

Durante las inspecciones en Panamá, Los Santos, Herrera, Panamá Este, Chiriquí y Bocas del Toro, los fiscalizadores identificaron el incumplimiento directo en la correcta aplicación de los descuentos, la falta de letreros informativos visibles para los consumidores y diversas irregularidades en la facturación.

Radiografía de los incumplimientos por región

Panamá (Vía Argentina y Vía Veneto): Se inspeccionaron 26 comercios, de los cuales 11 incurrieron en faltas a las Leyes 6 y 134.

Chiriquí: En Boquete se revisaron 12 restaurantes y seis resultaron con anomalías. En David, tras una denuncia ciudadana, se confirmó que una fonda no aplicaba la rebaja legal.

Bocas del Toro (Changuinola): En la avenida 17 de abril se inspeccionaron restaurantes y farmacias, con un saldo de cuatro locales sancionados. Las faltas incluyeron cobros e inconsistencias en el cálculo del beneficio —incluso teniendo letreros visibles— y la falta del cartel obligatorio sobre el descuento del 25 %.

Los Santos (Las Tablas): Un local de comida rápida fue citado en acta tras difundir información errónea sobre el porcentaje de descuento aplicable.

Herrera (Chitré): Un comercio no mostraba los letreros informativos obligatorios y otro ofrecía información errónea sobre el alcance de estos beneficios.

Panamá Este: Se revisaron siete agentes económicos y dos registraron irregularidades.

Exigencia de cumplimiento estricto

Acodeco recordó que aplicar estas rebajas no es una cortesía comercial opcional, sino un mandato legal. La institución exhortó a los comerciantes a mantener la señalización visible en sus locales y capacitar a su personal para evitar errores en los cobros.

Asimismo, la entidad solicitó a la ciudadanía denunciar cualquier irregularidad para iniciar las investigaciones correspondientes, al tiempo que confirmó que mantendrá las inspecciones en todo el territorio nacional.