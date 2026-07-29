Sin descuento ni aviso, entre las principales faltas a la ley de jubilados

La <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/negocio-funerario-persisten-las-practicas-de-contratacion-enganosa-segun-la-acodeco-LA24422786">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a> constató que persisten las faltas a la <b>Ley 6 de 16 de junio de 1987 y a la Ley 134 de 31 de diciembre de 2013</b>. Ambas normas exigen otorgar descuentos y beneficios a jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y personas con discapacidad debidamente certificadas por la <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/como-se-ejecutaran-los-1000-millones-del-bid-en-panama-sin-generar-deuda-publica-LG24446926">Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).</a></b>Durante las inspecciones en<b> Panamá, Los Santos, Herrera, Panamá Este, Chiriquí y Bocas del Toro</b>, los fiscalizadores identificaron el incumplimiento directo en la correcta aplicación de los descuentos, la falta de letreros informativos visibles para los consumidores y diversas irregularidades en la facturación.<b>Radiografía de los incumplimientos por región</b><b>Panamá (Vía Argentina y Vía Veneto):</b> Se inspeccionaron 26 comercios, de los cuales 11 incurrieron en faltas a las Leyes 6 y 134.<b>Chiriquí:</b> En <b>Boquete</b> se revisaron <b>12 restaurantes</b> y seis resultaron con anomalías. En <b>David</b>, tras una denuncia ciudadana, se confirmó que una fonda no aplicaba la rebaja legal.<b>Bocas del Toro (Changuinola):</b> En la avenida <b>17 de abril</b> se inspeccionaron restaurantes y farmacias, con un saldo de cuatro locales sancionados. Las faltas incluyeron cobros e inconsistencias en el cálculo del beneficio —incluso teniendo letreros visibles— y la falta del cartel obligatorio sobre el descuento del<b> 25 %</b>.<b>Los Santos (Las Tablas):</b> Un local de comida rápida fue citado en acta tras difundir información errónea sobre el porcentaje de descuento aplicable.<b>Herrera (Chitré):</b> Un comercio no mostraba los letreros informativos obligatorios y otro ofrecía información errónea sobre el alcance de estos beneficios.<b>Panamá Este:</b> Se revisaron siete agentes económicos y dos registraron irregularidades.<b>Exigencia de cumplimiento estricto</b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/instalan-comision-de-economia-chapman-promete-cumplir-la-ley-fiscal-sin-modificaciones-FA24422700">Acodeco </a>recordó que aplicar estas rebajas no es una cortesía comercial opcional, sino un mandato legal. La institución exhortó a los comerciantes a mantener la señalización visible en sus locales y capacitar a su personal para evitar errores en los cobros.Asimismo, la entidad solicitó a la ciudadanía denunciar cualquier irregularidad para iniciar las investigaciones correspondientes, al tiempo que confirmó que mantendrá las inspecciones en todo el territorio nacional.