SIP: ‘Régimen EMMA no ha tenido éxito’

El debate sobre el futuro del régimen de Empresas Multinacionales para la Manufactura (EMMA) ha dividido al sector industrial y al gobierno en torno al impacto que han tenido desde su creación en 2020.

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rosmer Jurado, advirtió que el régimen EMMA no ha tenido el mismo éxito que el de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), que cuenta con más de 190 compañías instaladas en Panamá.

“No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Hemos visto cómo Panamá presenta rezagos en capital humano y cómo la economía formal ha ido disminuyendo. Necesitamos apostar por la capacitación técnica y la productividad para que más panameños se inserten en la economía formal”, señaló.

Jurado explicó que la economía formal ha perdido asalariados mientras crece la informalidad y el autoempleo. En ese contexto, insistió en que el sector industrial, compuesto en gran parte por micros, pequeñas y medianas empresas, requiere apoyo para formalizarse y crecer.

“A través de la productividad y del fortalecimiento del talento humano podemos generar empleo y darle a Panamá el sitio privilegiado que ha tenido tradicionalmente en comercio y servicios, pero ahora también en industria y manufactura”, sostuvo.

El presidente del SIP reconoció que el régimen SEM ha sido exitoso, pero lamentó que el EMMA apenas haya atraído a dos empresas multinacionales. Entre las causas de este bajo desempeño mencionó la falta de personal capacitado, la rigidez del mercado laboral y deficiencias en infraestructura básica, como el suministro de agua y energía en zonas industriales como Panamá Pacífico.

“Una industria necesita servicios públicos eficientes y, sobre todo, capital humano preparado para acoplarse a las tecnologías actuales”, puntualizó.