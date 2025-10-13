Unctad vaticina estancamiento en el comercio marítimo

Según el informe, las tensiones políticas, los nuevos aranceles, los cambios en las pautas comerciales y la reconfiguración de las rutas marítimas están remodelando la geografía del comercio marítimo.Mencionó que Estados Unidos y varios socios comerciales han anunciado políticas, incluyendo nuevos aranceles y derechos portuarios para ciertos buques construidos u operados en el extranjero, las cuales son medidas que pueden afectar aún más los costos y rutas de transporte marítimo. Esto, agregó, resulta en más cambios de ruta, escalas portuarias omitidas, viajes más largos y, en última instancia, mayores costos.'Las tarifas de flete se han vuelto más volátiles, con eventos como la crisis del Mar Rojo de 2024 que impulsaron un aumento ese año, mientras que las tensiones geopolíticas en curso en 2025 generan preocupaciones sobre posibles efectos indirectos que podrían interrumpir la actividad marítima en el Estrecho de Ormuz', dijo. Otros que están redefiniendo la economía del transporte marítimo son los costos de cumplimiento ambiental, incluidos los precios de las emisiones. La Unctad advirtió que los persistentes altos costos de transporte corren el riesgo de afectar más duramente a los países en desarrollo, en particular a los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados. Frente a este panorama, instó a la comunidad internacional a implementar medidas específicas para mitigar los aumentos de los costos de transporte, fortalecer el rendimiento de los puertos, promover la facilitación del comercio y mejorar la previsibilidad de las políticas comerciales. El transporte marítimo mueve más del 80% del comercio mundial de mercancías.