Unctad vaticina estancamiento en el comercio marítimo

El transporte marítimo, columna vertebral del comercio mundial, enfrenta un escenario desafiante de cara a 2025. Según el Informe de ONU Comercio y Desarrollo (Unctad) sobre el Transporte Marítimo 2025, Mantener el rumbo en aguas turbulentas, para este año se prevé un estancamiento del comercio marítimo, con un crecimiento marginal en los volúmenes transportados, estimado en apenas +0,5 %. Esta desaceleración, añadió, contrasta con el fuerte crecimiento registrado el año anterior, impulsado principalmente por un aumento récord de casi 6% en las toneladas-millas, como resultado de los cambios en las rutas marítimas de larga distancia provocados por tensiones geopolíticas.

Por el contrario, el escenario para el próximo año muestra señales de fragilidad, afectado por la volatilidad en los costos de fletes, las presiones regulatorias ambientales y la incertidumbre política global.

“Las transiciones que se avecinan -hacia cero emisiones de carbono, hacia sistemas digitales y nuevas rutas comerciales- deben ser transiciones justas”, dijo la secretaria general de Unctad, Rebeca Grynspan, en el informe publicado el pasado 24 de septiembre.

Agregó que “deben empoderar, no excluir. Deben desarrollar resiliencia, no agravar la vulnerabilidad”.