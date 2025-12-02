Unión Europea ve a América Latina como ‘socio natural’: ¿qué rol juega Panamá?

La embajadora de la Unión Europea (UE) en Panamá, Izabel Matusz, destacó el papel crucial que juega América Latina y el Caribe como el “socio natural” de Europa, especialmente en el actual contexto de incertidumbre global. Las declaraciones se dieron este martes durante la apertura de un foro de diálogo interregional que reunió en Panamá a editores de medios especializados en economía de Europa y América Latina, asociación que sesionó por primera vez en el país. Matusz enfatizó que la necesidad de colaboración mutua es hoy mayor que nunca, basándose en la convergencia de valores e ideas entre ambas regiones. “América Latina y el Caribe son el socio natural para Europa. En estos tiempos de incertidumbre, nos necesitamos mucho más que antes”, afirmó la embajadora.

La embajadora subrayó que las economías de la UE y América Latina “se complementan” y que los temas de desarrollo social, equitativo, transformación energética y digital son un “idioma muy parecido” que ambas partes están hablando. Esta visión, dijo, se reafirmó tras la reciente cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en Colombia. También resaltó que la UE ya tiene acuerdos de asociación, que van más allá del libre comercio, negociados o a punto de cerrarse con casi todos los países de la región. Matusz enfatizó que la UE busca ser un socio “confiable” y “transparente” que quiere ser parte del futuro y desarrollo de América Latina.

Qué dicen los expertos

El foro de diálogo entre editores económicos de la UE y América Latina abordó la profundización de la relación birregional en un contexto geopolítico disruptivo, destacando la complementariedad económica y la necesidad de diversificar socios frente a los desafíos planteados por EE. UU. y China. Gabriel Mato, presidente de la Delegación Eurolat, comentó que la UE es el principal inversor en América Latina y uno de sus mayores socios comerciales. A la inversa, dijo, la presencia económica de Europa en la región es “muy considerable”. Para Mato, la UE puede apoyar la región con tecnologías para la transición ecológica y digital a través de la iniciativa Global Gateway (inversiones masivas de 45 mil millones de euros). A cambio, Europa obtiene materias primas esenciales para su propia transición y acceso a un mercado en crecimiento. “La UE busca reforzar su autonomía política y económica, pero no busca el aislamiento. América Latina ofrece la oportunidad de mostrar al mundo los beneficios de la UE como socio”, comentó el presidente de la Delegación Eurolat. Luis Miguel González, director general Editorial de El Economista, México, por su parte, expresó que, por ejemplo, México enfrenta la modernización del acuerdo UE-México (2026) y la renegociación del T-MEC con EE. UU. (2026), junto con la presión de desacoplarse de China. Pedro Araújo, editor ejecutivo Jornal de Notícias, Portugal, destacó que el 60% de la matriz energética de América Latina es renovable, un punto de gran interés para Europa, especialmente para el consumo de energía en sectores como los Data Centers para la Inteligencia Artificial. Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, manifestó que la profundización de la relación con América Latina es la decisión positiva en un momento de “disruptivo” geopolítico. Le da a la UE una fortaleza no sometida al binomio EE. UU.-China. Ricardo Tomás Lucas, jefe de Opinión Expansión, España, explicó que Europa crea vínculos, no dependencia. “Esto se opone a las exigencias de alineamiento político y económico de otras potencias”, dijo.

Panamá en la agenda estratégica

Panamá fue citada como un ejemplo de esta relación estratégica, beneficiándose ya del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, que facilita un comercio libre de aranceles. Matusz señaló que la UE, a través de su estrategia Global Gateway, está mirando con “mucho interés” los proyectos estratégicos y transformadores del gobierno panameño. El nivel de este interés fue demostrado por la reciente visita de la Presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a Panamá, siendo el único país latinoamericano que visitó después de la Cumbre UE-CELAC.

Proyectos