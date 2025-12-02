Unión Europea ve a América Latina como ‘socio natural’: ¿qué rol juega Panamá?

Panamá fue citada como un ejemplo de esta relación estratégica, beneficiándose ya del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, que facilita un comercio libre de aranceles.Matusz señaló que la UE, a través de su estrategia Global Gateway, está mirando con 'mucho interés' los proyectos estratégicos y transformadores del gobierno panameño. El nivel de este interés fue demostrado por la reciente visita de la Presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a Panamá, siendo el único país latinoamericano que visitó después de la Cumbre UE-CELAC.