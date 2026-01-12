Zona Libre de Colón 2025: crecimiento récord, retos y oportunidades, expertos analizan su futuro

Los expertos coinciden en que, pese al crecimiento, la ZLC enfrenta desafíos que requieren atención inmediata. Internamente, se destaca la necesidad de modernizar infraestructura, agilizar procesos digitales y garantizar acceso a financiamiento para los comerciantes.Surse Pierpoint, exgerente general de la Zona Libre de Colón, empresario independiente y asesor de empresas, advirtió sobre la pérdida parcial del rol tradicional de intermediación, dado que compradores pueden ahora acceder directamente a proveedores en China. Sin embargo, subrayó la ventaja competitiva de contar con inventarios disponibles para entrega inmediata porque 'el tiempo es oro'. 'En tiempos de incertidumbre, la posibilidad de hacer compras puntuales con máximo una semana de entrega seguirá siendo de valor para nuestros mercados', afirmó Pierpoint. Por su parte, Ahmed Elnezer, empresario de la zona franca, señaló factores externos que afectan la competitividad: la aparición de nuevas zonas francas, conflictos geopolíticos, devaluaciones en mercados clientes e inclusión de Panamá en listas grises internacionales. Aun así, destacó oportunidades estratégicas:'La digitalización de procesos, el comercio electrónico, nuevas alianzas estratégicas y la tendencia global del <i>nearshoring</i> podrían convertir a la Zona Libre de Colón nuevamente en un protagonista clave del comercio regional', expresó el empresario.Elnezer enfatizó que estas oportunidades requieren una estrategia país, con políticas claras, reglas estables, inversión en infraestructura y colaboración público-privada. 'La Zona Libre de Colón no es solo un enclave comercial: es una plataforma que puede impulsar la recuperación económica nacional y fortalecer nuestra posición internacional. Pero debe moverse, adaptarse y reinventarse', destacó.Severo Sousa, expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón y empresario, subrayó que el modelo de intermediación sigue vigente y se complementa con logística, ensamble y valor agregado: 'El modelo de intermediación (de la zona franca panameña) no ha cesado ni cesará porque siempre hay clientes en toda la región que necesitan un mayorista que les supla una determinada marca a la que no tienen acceso directo'.No obstante, advirtió que la falta de apoyo gubernamental en infraestructura, digitalización y acceso a crédito limita la competitividad de la zona frente a mercados tradicionales como Colombia, Venezuela y Centroamérica.