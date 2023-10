Cientos de judíos piden en Madrid la liberación de todos los rehenes capturados por Hamás

"La idea fundamental que nos reúne hoy aquí es pedir y exigir la liberación de todos los secuestrados por el grupo terrorista Hamás, que no sabemos nada, absolutamente nada de ellas", declaró a los medios el presidente de Federación, Isaac Benzaquén.

Las autoridades israelíes notificaron ayer que las milicias palestinas tienen a 210 personas cautivas, entre ellas mujeres, ancianos y unos 30 menores, que fueron secuestrados en el ataque de Hamás a territorio israelí hace dos semanas.

Hamás ofreció este domingo la liberación de otras dos mujeres cautivas tras las dos liberadas el pasado viernes, pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyah, rechazo la entrega, calificando el ofrecimiento de "propaganda", según informó el grupo en un comunicado difundido en su canal de Telegram.

Para Benzaquén, cada víctima liberada es motivo de alegría, pero estos gestos no son suficientes: "No es cuestión de que se libere poquito a poquito, como un gesto de humanidad, que no la tienen, esto es cuestión de que liberen ya a todos los secuestrados, que son personas civiles inocentes y niños", reclamó.

Los manifestantes se reunieron frente a una pantalla en la que se mostraron las imágenes de los rehenes y alrededor de una estrella de David hecha con velas en el suelo, dentro de la cual depositaron peluches como símbolos de los niños que hay entre los secuestrados.

En un pequeño escenario, varios familiares de los rehenes ofrecieron su testimonio y el acto finalizó con la multitud coreando "¡Que vuelvan a casa!", la interpretación del himno de Israel y la reproducción del himno de España.

"A partir de las nueve y media se perdió toda la comunicación"

Una de las personas que asistió al acto de este domingo fue Blanca Shlomit, cuya prima fue una de las secuestradas por Hamás cuando se encontraba en el kibutz en el que vivía: "Entraron a las casas y se llevaron a la gente", relató a EFE.

"Estuvo hablando con sus padres y decía 'esto está muy raro, están sonando demasiado las alarmas' y a partir de las nueve y media se paró toda comunicación", continuó.

"Muchas horas después", el Gobierno israelí confirmó que habían encontrado la señal de su teléfono móvil en Gaza, por lo que concluían que había sido una de las víctimas de los secuestros.

A pesar de no haber tenido "ninguna noticia" de su prima en todos estos días, Shlomit "por supuesto" conserva la esperanza de que esta sea liberada pronto, esperanza de la que se ha recargado en el acto de hoy, que ha sido "muy importarte" para ella.

En respuesta al ataque de Hamas, el Ejército de Israel lleva 16 días bombardeando Gaza, donde han muerto 4.650 personas, incluidos casi 1.900 niños, más de mil mujeres y unos 187 ancianos, según el último recuento del Ministerio de Sanidad mdel enclave palestino.