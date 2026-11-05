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Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 05 de noviembre de 2026

Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 05 de noviembre de 2026
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 05/11/2026 15:19
Este sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia corresponde al número 3089

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este 05 de noviembre de 2026, el sorteo ordinario de miercolito correspondiente al 04 de noviembre.

Resultados del sorteo del 05 de noviembre:

Primer Premio: 4803

Letras: BCCD

Serie: 5

Folio: 12

Segundo Premio: 4971

Tercer Premio: 7491

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 05 de noviembre de 2026
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