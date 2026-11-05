Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 05 de noviembre de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este 05 de noviembre de 2026, el sorteo ordinario de miercolito correspondiente al 04 de noviembre.
Resultados del sorteo del 05 de noviembre:
Primer Premio: 4803
Letras: BCCD
Serie: 5
Folio: 12
Segundo Premio: 4971
Tercer Premio: 7491
El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.
Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.
Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...