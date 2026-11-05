Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 05 de noviembre de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este 05 de noviembre de 2026, el sorteo ordinario de miercolito correspondiente al 04 de noviembre. Resultados del sorteo del 05 de noviembre: Primer Premio: 4803 Letras: BCCD Serie: 5 Folio: 12 Segundo Premio: 4971 Tercer Premio: 7491

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?